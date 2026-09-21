Johan Derksen vuelve a mostrarse crítico con Wout Weghorst en Saludos desde Grolloo. En cambio, el analista de Drenthe se deshace en elogios hacia Daouda Weidmann, el héroe del partido del FC Twente este domingo ante el PSV.

Derksen lleva tiempo irritado por la actitud de Weghorst durante los partidos del Twente. En el duelo en casa ante el PSV volvió a ver al espigado delantero hacer cosas que le irritan enormemente.

«Es repugnante todo lo que hizo Weghorst contra el PSV. Lo interpretó de una manera especialmente teatral. Todo está pensado: los gestitos, tirarse dramáticamente de rodillas, besar el césped. Pero sí es útil para el FC Twente», juzgó Derksen un día después en el pódcast.

Derksen es mucho más positivo con Weidmann. El centrocampista inició una jugada individual en su propio campo en la recta final ante el PSV y se erigió en el gran héroe del Twente al marcar el 3-2.

«El gol de la victoria lo marcó con una jugada individual única ese chico francés, que poco antes del final mandó el 3-2 al fondo de la red tras una arrancada desde la línea de medio campo. Eso de verdad no lo había visto nunca en Países Bajos», afirmó el analista, entusiasmado.

Younes Taha y Weghorst fueron los otros goleadores de los Tukkers, que así remontaron un 1-2 en contra. Gracias a ello, el Twente es cuarto, empatado a puntos (16) con el PSV, tercero en la clasificación.