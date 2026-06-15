Derksen descarta definitivamente al veterano de la selección holandesa: «Es gloria pasada»

Johan Derksen critica con dureza al suplente Memphis Depay tras el 2-2 entre Holanda y Japón. El analista considera que el delantero aporta poco a la selección y que, por eso, Holanda desperdició puntos valiosos en el Mundial.

Tampoco le convenció el titular Donyell Malen: «En la selección holandesa no destaca. Y Memphis vive de su gloria pasada», afirma en Vandaag Inside.

«¿Cuándo lo vimos brillar? Hace mucho. Ha marcado muchos goles con la Orange, pero ahora me parece lento y pesado, con poca movilidad», concluye Derksen.

René van der Gijp añade: «En un torneo hay que ser decisivo. Eso es lo que se recuerda. Marcar dos goles a Estonia no se graba, pero Memphis nunca rinde en los torneos».

Koeman lo sustituyó por Malen en el 70’, cuando Holanda ganaba 2-1, ventaja que no se mantuvo.

Derksen y Valentijn Driessen criticaron después los cambios y la táctica de Koeman, y Derksen hubiera preferido ver a Wout Weghorst como ariete en los minutos finales.