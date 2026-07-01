Derksen defiende a Bosz y señala al entrenador interino ideal para la selección holandesa

Johan Derksen cree que Peter Bosz es el sucesor ideal de Ronald Koeman como seleccionador de la Oranje, pero como es poco probable que deje el PSV, propone un interino.

Derksen desconfía del trabajo del director de fútbol de élite, Nigel de Jong: «Ya estoy en vilo, porque no tengo ninguna confianza en ese director técnico».

«Llamará a Arne Slot, pero este preferirá ganar millones en Europa. La KNVB no puede competir. Tras Slot, Bosz es el mejor, pero acaba de firmar con el PSV».

Derksen propone una solución: «Que Ron Jans dirija la selección dos años y, luego, que Bosz asuma el cargo por cinco. No podemos equivocarnos».

«Jans es el único en Países Bajos con la formación y experiencia necesarias para aguantar dos años, y creo que aceptaría», añade.

Tampoco ve bien llevar a Michael Reiziger de la sub-21 a la absoluta: «Sería ridículo. Reiziger se cree un gran entrenador, pero nunca ha demostrado nada por su cuenta. Hace falta mucha experiencia en una selección nacional».

Sarina Wiegman fue propuesta por Youri y Jan Mulder, pero Derksen lo descarta: «Si ves cómo juegan las mujeres al fútbol, es imposible que puedas entrenar a un equipo masculino».