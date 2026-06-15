Vozinha, de 40 años, rompe a llorar tras el 0-0 de Cabo Verde ante la favorita España en su debut mundialista. El portero brilló con varias paradas clave y mantuvo su portería a cero en Atlanta.

En la primera parte desvió remates de Ferran Torres y Aymeric Laporte, y tras el descanso mantuvo su arco invicto.

Frustración para España y enorme alegría para Cabo Verde. Vozinha rompió a llorar al ser abrazado por un miembro del cuerpo técnico.

Desde 2024 juega en el Grupo Desportivo de Chaves, de la tercera división portuguesa, tras pasar por Zimbru Chisinau, Gil Vicente, AEL Limassol y AS Trencín.

«Jugó realmente de forma excelente. Lo he visto con admiración», elogia Johan Derksen en Vandaag Inside. «Entonces pienso: ¿cómo es posible que alguien así juegue en la segunda división de Portugal?».

Wilfred Genee comenta que quizá haya sido «el partido de su vida»; René van der Gijp añade en tono de broma: «Normalmente es un portero de mierda».

«Me parece bastante lamentable. Contamos con tres porteros en la selección holandesa, y ninguno de ellos es un auténtico internacional», concluye Derksen.

Derksen confía en el tercer portero, Robin Roefs: «Ese va a ser bueno; creo que será el mejor». Sin embargo, añade: «Este patán (Bart Verbruggen) no convence y Flekken no me gusta nada».