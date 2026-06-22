Derksen critica a los jugadores de la selección holandesa y propone un contrato especial

Este lunes, en el podcast «Groeten uit Grolloo», Johan Derksen analiza el papel de las redes sociales en el fútbol. «El Bigotudo» ofrece un consejo urgente, sobre todo a los jugadores de la selección holandesa, una táctica que él aplica desde hace años.

«Los internacionales deben lidiar con los medios. Su estatus les hace ver como enemigos a los periodistas que les critican», explica Derksen sobre cómo los futbolistas de élite de 2026 afrontan los medios sociales.

«Las redes son el peor enemigo del futbolista de élite y lo entiendo», reconoce al ponerse en su lugar. «Les llueven tonterías. Se quejan sin cesar. La solución es sencilla: ignorar las redes. Yo lo hago desde hace años y me va de maravilla».

“Echarle en cara a los medios serios que no se sumen al culto a los héroes es inmaduro. Que se quejen muestra un ego frágil. Ya es hora de que actúen como adultos”, les dice el crítico analista a los futbolistas de los Países Bajos.

Su compañero de podcast, Henk Kuipers, añade: «Además, se nota que los jugadores se lo toman como algo personal. Les molesta que un periodista les llame la atención. Y pienso: tío, ganas muchísimo dinero, tienes que rendir. Si no rinden, reciben críticas de un periodista que sabe de lo que habla, de De Telegraaf o de la NOS. Pero se lo echan en cara a la persona. Y pienso: “Te ha molestado mucho. Si Messi y Ronaldo lo afrontan así...”

«Esos son los egos frágiles de estos señores», añade Derksen. «Y nosotros mismos los hemos convertido en eso, Henk. Con nuestra adoración por los héroes. Pero forma parte de su profesión. Ellos no lo ven como su profesión. Se han autoproclamado santos».

«Un internacional holandés debería firmar un compromiso con la KNVB para atender a la prensa. Gana dinero gracias a la popularidad del fútbol y a la audiencia, pero se niega a hablar con ella. Los periodistas no son enemigos, sino el canal hacia tu público», concluye Derksen.