Derksen carga sin piedad contra Clarence Seedorf

Johan Derksen aborda en Groeten uit Grolloo el nombramiento de Xavi como seleccionador de la selección neerlandesa. De Snor carga de forma llamativamente dura contra una persona dentro de la KNVB que estuvo implicada en la búsqueda de un nuevo seleccionador.

«No se puede decir que no tenga un buen currículum», arranca Derksen su análisis sobre el nombramiento de Xavi como nuevo seleccionador de la Oranje. «Es un gran nombre, aunque como entrenador todavía no ha hecho demasiado, tiene poca experiencia. Lo que juega a su favor es que ha crecido con la filosofía de Cruijff. Así que Xavi encajaría bien en Países Bajos».

Para añadir de inmediato: «Sigo encontrando extraño fichar a un extranjero. Porque me parece una acusación contra la propia formación de entrenadores de la KNVB. Y una acusación contra los entrenadores neerlandeses, que sean pasados por alto».

«Además, me parece extraño que Nigel de Jong y Clarence Seedorf (miembro del Consejo de Supervisión del fútbol profesional, con foco en asuntos técnico-futbolísticos, red.) sean quienes decidan quién va a ser el seleccionador», dice Derksen, poco impresionado por la búsqueda de la KNVB de un sucesor para Ronald Koeman. «Y de Seedorf en concreto sé que guarda mucho rencor hacia toda clase de gente del fútbol. Gente que, en su opinión, siempre le ha puesto trabas. Un chico frustrado que le tiene manía a muchísima gente. Y precisamente a esa gente la mantendrá fuera.»

«También es incomprensible que Peter Bosz nunca haya salido a colación. Seedorf está descontento con todos los seleccionadores con los que ha trabajado. Tuvo una carrera internacional fantástica, pero en la selección neerlandesa nunca terminó de demostrarlo. Así que me parece extraño que él, con todos sus rencores, pueda decidir quién es el seleccionador», repite una vez más Derksen en el pódcast del lunes.

Por ahora, Derksen concede a Xavi el beneficio de la duda. «Pero me parece inviable traer a Países Bajos a un chico hispanohablante para convertirlo en seleccionador. No habla inglés, así que no puede comunicarse. Entonces necesita a un Kluivert o algo así como intérprete. Como entrenador, comunicarse es en realidad tu herramienta más importante.»

Por último, el analista de Grolloo señala que De Jong y Seedorf en realidad querían nombrar a Michael Reiziger. «Se dieron cuenta de que nadie en Países Bajos lo entendía. Y de que todo el mundo del fútbol decía: todavía no tiene ese estatus. Entonces se vieron contra las cuerdas. No se atrevieron a seguir empujando a Reiziger y se pusieron a buscar un gran nombre. Para acallar a la opinión pública.»