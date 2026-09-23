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Rian Rosendaal
Traducido por

Derksen carga contra el «infantil» Van Dijk tras ver las imágenes de la rueda de prensa

Holanda
V. van Dijk

Johan Derksen observó con asombro la rueda de prensa de Virgil van Dijk del miércoles. El capitán de la selección neerlandesa tuvo un rifirrafe, entre otros, con Valentijn Driessen, para sorpresa de Derksen.

«Virgil, esto es un poco una obligación, ¿eh? Estás un poco hosco hoy. Normalmente eres un tipo simpático», arrancó Driessen durante la comparecencia.

«A veces hay cosas que hay que decir. No puedo estar escuchando siempre toda esa mierda», respondió Van Dijk. «¿Pero no puedes ser simplemente sincero? Estás súper cortante», replicó Driessen.

Derksen
«Siempre lo ha tenido todo de cara. Y ahora está completamente descolocado porque alguien se atreve a criticarle. No está acostumbrado a eso», arranca Derksen en Vandaag Inside su análisis sobre la rueda de prensa de Van Dijk.

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«Pero solo eres una estrella de verdad si tampoco te cuesta lidiar con eso», le transmite Derksen al defensa. «Es un poco infantil que el gran Van Dijk se desvele por un par de frases que no le gustan.»

Derksen también es crítico con el jugador de Dijk. «Es muy vulnerable. Van Dijk necesita tener a cuatro personas a su alrededor para poder jugar a lo Beckenbauer.»

«Hace unos años dije algo. Y entonces Van Dijk decidió que la selección neerlandesa dejara de hablar con VI. Fue muy agradable, porque ningún futbolista tiene ya nada que decir después de un partido. Cháchara y lugares comunes», sentencia el crítico Derksen.

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