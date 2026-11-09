Johan Derksen no comprende que Alex Pastoor sea el nuevo entrenador del PEC Zwolle. El técnico, natural de Holanda Septentrional, fue nombrado la semana pasada para sustituir a Henry van der Vegt, destituido recientemente.

«No entiendo que lo hayan elegido. Ese hombre me cansa muchísimo. Es un auténtico pseudoprofesor. La forma en que habla de fútbol... No es tan complicado ni tan interesante, Alex», afirma Derksen en Vandaag Inside , estupefacto por la elección de Pastoor por parte del PEC Zwolle.

«Tú sabes que no es tan complicado. Pero a los directivos de ese club les encanta todo eso. Se los mete a todos en el bolsillo con esos discursos», añade Valentijn Driessen a las palabras de su compañero de tertulia.

«Va de semiintelectual», retoma Derksen. «Y ese hombre del Heerenveen, Gerry Hamstra, es el director deportivo allí. Le tiene una tirria tremenda a Gertjan Verbeek. Habría sido una buena oportunidad para Verbeek, porque vive muy cerca del estadio».

«Hamstra nunca contratará a Verbeek. Y eso que creo que Verbeek encaja mejor en el PEC que ese sabelotodo», insiste Derksen, que sigue sin comprender el nombramiento de Pastoor en Zwolle.

«Además, Gertjan sigue plenamente metido en el fútbol. No se pierde ningún partido. Está en todas partes», concluye De Snor en su análisis sobre el puesto de entrenador del PEC.

Pastoor, de 60 años, se sentará por primera vez en el banquillo del PEC tras el parón de selecciones. El equipo de Zwolle, situado en la zona media de la tabla, visitará el 21 de noviembre al Telstar, actual decimosexto clasificado de la Vriendenloterij Eredivisie.