La quinta fecha de la Liga BetPlay 2022 trae un partido importante para la recuperación de Atlético Nacional, luego de caer en casa ante Tolima, cuando visite al Deportivo Pasto a orillas del Galeras.

Ambos equipos llegan necesitando la victoria, pues deben de sumar para ascender puestos en la tabla, aunque los pastusos están en el fondo de la tabla y cargan con la obligación de hacer respetar la casa.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Pasto vs. Atlético Nacional FECHA Domingo, 6 de febrero ESTADIO Libertad, Pasto HORARIO 20:15

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Win Sports + este domingo 6 de febrero a partir de las 20:15 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS NÓMINAS

Atlético Nacional: Quintana; Candelo, Aguilar, Cabal, Angulo; Mejía, Gómez; Guzmán, Barrera, Mantilla; Duque.

Pasto: Martínez; García, Payares, Riascos, Vásquez; Ospitaleche, Ayala, Roa; Vásquez, Escalante; Vergara.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguiente datos previos entre Volcánicos y Verdolagas:

• Atlético Nacional ha perdido solo uno de sus últimos cinco encuentros como visitante ante Deportivo Pasto en de la Liga BetPlay DIMAYOR (3V 1E), después de haber caído en tres de sus cuatro enfrentamientos previos ante el conjunto pastuso (1E).

• Deportivo Pasto suma cuatro partidos sin ganar como local en la máxima categoría (2E 2D), después de haber ganado tres de sus cinco encuentros anteriores en casa (2D).

• Atlético Nacional ha ganado solo uno de sus últimos siete encuentros como visitante en la Liga BetPlay DIMAYOR (5E 1D), pero fue en su visita más reciente a Millonarios el pasado mes de enero (0-2). Previo a esta racha, el conjunto verdolaga ganó seis de sus siete visitas previas (1D).

• Deportivo Pasto es el equipo que menos remates al arco suma en cuatro fechas disputadas (8, un gol) y es el que registra el segundo menor promedio de posesión (43%, solo delante de Patriotas -39%-).

• Entre los arqueros que han acertado al menos 35 pases en un partido de la Liga BetPlay DIMAYOR, el 97,2% de precisión de Kevin Mier en el último compromiso de Atlético Nacional (vs Deportes Tolima) es el mejor registro desde septiembre de 2018: José Cuadrado de Once Caldas vs Independiente Medellín (40 pases acertados con un 100% de efectividad).