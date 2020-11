Deportivo Pasto superó a Santa Fe y apretó la llave para la vuelta en Bogotá

Independiente Santa Fe no pudo hacer pesar la condición de número 1 con la que llegó a los playoffs de la Liga 2020-I y ahora se ve forzado a remontar en su ambición de luchar por el título: cayó este domingo por 1-0 ante .

En el estadio Libertad de Nariño fue el local el que envió su primera advertencia con el disparo de larga distancia de John Pajoy. Aunque no pasó mucho tiempo para que encontrara la ventaja, ya que Jeison Medina recibió de Camilo Ayala y no perdonó a Leandro Castellanos en su salida a los 15 minutos.

Los Volcánicos siguieron con la iniciativa y asediaron a un Cardenal que se vio sorprendido por el hambre de su rival. Por caso, Medina se perdió un rato después de su gol la chance de ampliar.

A los 30', la mala noticia para Santa Fe: Carlos Arboleda cortó un avance y sufrió la tarjeta roja. Igualmente, la visita no mermó en su intención de la igualdad y avisó mediante un envío que Jerson Malagón casi manda a su propio arco. Inmediatamente, Moreno protagonizó una gran acción pero le faltó sellarla para el anhelado segundo tanto.

