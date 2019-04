Deportivo Lara - Huracán, por la Copa Libertadores: formaciones, día, hora y cómo verlo en vivo por TV

En medio de una fuerte crisis futbolística, el Globo visita Venezuela en busca de su primer triunfo en el certamen continental.

no pasa por un buen momento desde el día que Gustavo Alfaro decidió dejar Parque Patricios y mudarse a Boca. La llegada de un ídolo del club como Antonio Mohamed no resultó de la manera esperada y el Globo ya suma 10 partidos sin ganar entre la Superliga y la y apenas consiguió un triunfo en lo que va del año. En medio de esa fuerte crisis, que tiene al Turco en la cuerda floja, el conjunto de Parque de los Patricios visita a Deportivo Lara por la tercera fecha del Grupo B del certamen continental, en busca de su primera victoria en la competición.

CONCENTRADOS Y PROBABLE XI DE HURACÁN

Tras la dura derrota del fin de semana frente a en el torneo local, Mohamed se mostró muy enojado con los jugadores y adelantó que podrían venirse cambios profundos en el equipo. El DT no dio pistas sobre la formación, pero no podrá contar con Lucas Barrios, lesionado, ni Patricio Toranzo, quien decidió no viajar a por el accidente que sufrió el plantel en 2016.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se disputará este miércoles 3 de abril dese las 21.30 (hora de ) en el Estadio Metropolitano de Lara, con arbitraje del uruguayo Leodán González. La televisación estará a cargo de Fox Sports.