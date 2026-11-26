Cómo ver el Deportivo Cali vs. Bucaramanga con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 3 27 nov 2026 - 18:35

El Deportivo Cali recibe al Bucaramanga en un partido de la Primera A. Ambos equipos se encuentran entre los cuatro primeros de la tabla del Grupo B de los playoffs del Clausura.

El conjunto local llega tras perder 2-1 ante el América de Cali el 25 de noviembre. La derrota puso fin a una racha de dos empates y el equipo de Rafael Dudamel solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga.

Antes de esa derrota, el Cali había empatado 0-0 con Millonarios y 2-2 con Tolima. Esos resultados muestran a un equipo difícil de batir, pero al que le cuesta convertir los empates en victorias.

El Bucaramanga afronta el partido después de perder 4-1 contra Millonarios el 24 de noviembre. Fue un duro revés para el equipo de Leonel Alvarez, que llevaba cuatro encuentros invicto.

Esa racha incluyó un empate 2-2 con el América de Cali, una victoria 1-0 sobre el Fortaleza FC y un triunfo 0-4 a domicilio ante el CD Jaguares. El Bucaramanga ha demostrado que puede marcar muchos goles fuera de casa.

Los dos equipos empataron 1-1 en su último enfrentamiento liguero, a finales de agosto, por lo que hay poca diferencia entre ellos. Esto es lo que necesitas saber para seguir el partido.

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