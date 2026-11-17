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De la Serie C a LaLiga tres años antes de lo previsto: el Deportivo de A Coruña ha vuelto por fin a ser protagonista. Massimo Benassi, consejero delegado del club y artífice de este increíble renacimiento, nos lo cuenta en exclusiva.

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Del renacimiento deportivo a la construcción de un proyecto pensado para perdurar, tanto dentro como fuera del campo. El Deportivo de A Coruña ha regresado recientemente a LaLiga tras una ascensión que lo llevó de la tercera división española a la máxima categoría, adelantándose además varios años a los objetivos fijados inicialmente. En ese recorrido también ha desempeñado un papel importante Massimo Benassi, consejero delegado del club gallego, cuyo nombre remite, con razón y con fuerza, a Italia.

Italiano originario de Pordenone y afincado en España desde hace tiempo, el CEO del Dépor ha contado a Calciomercato y Goal las estrategias del club, su relación con el fútbol italiano, las decisiones en el mercado de fichajes y las inversiones en infraestructuras, sin ocultar su ambición de seguir creciendo, pero con los pies bien puestos en la tierra.

Empecemos con una curiosidad para los aficionados italianos. Ya no es Deportivo La Coruña, como estábamos acostumbrados a llamar al club en Italia, sino Deportivo de A Coruña. ¿Puede explicarnos el cambio y a qué se debe? ¿Forma parte de su proyecto de renovación de marca?

«En realidad, era una situación que venía de lejos. La ciudad se llama así desde hace muchísimo tiempo: A Coruña. Lo único que se hizo fue celebrar una votación entre socios y abonados, en la que decidieron que el club se llamara Real Club Deportivo A Coruña para unificar la denominación. La participación fue extraordinaria: más del 80 % de los abonados y socios tomó esa decisión, así que nos pareció lo correcto».

Habla muy bien italiano, aunque su acento ya tiende un poco al gallego... ¿Cómo llegó de Pordenone a ser el consejero delegado de un club que hoy ha vuelto a cobrar tanta importancia?

«Sí, soy de Pordenone, pero vivo en España desde 2017. Por desgracia, he perdido por completo el acento, aunque estoy orgulloso de ser italiano. Mi historia es una historia de mucho trabajo, de dormir poco y viajar bastante. Al final, diría que mi historia y la del club se parecen».



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Han vuelto al fútbol de primer nivel después de años oscuros. ¿Qué proyecto y qué visión hay detrás de este renacimiento?

«La nuestra es una historia de trabajo. Cuando llegamos, el club estaba en la tercera categoría, el equivalente a la Serie C italiana, y en tres temporadas volvimos a LaLiga. Ese objetivo estaba previsto para 2029 en nuestro plan estratégico y lo conseguimos tres años antes. Pero el trabajo, cuando se hace con método, normalmente acaba dando resultados».

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Durante estos años han recurrido mucho a Italia, no solo en el ámbito directivo, sino también en el deportivo. ¿Qué vínculo hay entre Italia y el Deportivo de A Coruña?

«Siempre seguimos muy de cerca las competiciones italianas y no es casualidad que hayamos fichado a jugadores italianos en estos años, como Quagliata y Mulattieri el año pasado —Quagliata se quedó después—, y que hayamos incorporado a Amatucci este verano. Pero quiero subrayar que todos tenían y tienen características que necesitábamos y que no teníamos en la plantilla. No los fichamos solo por ser italianos. Cuando incorporamos jugadores, no miramos el pasaporte».



¿Seguirán mirando al fútbol italiano en el mercado de fichajes?

«Reconozco que, como italiano, me alegra tenerlos en el equipo. Estoy orgulloso de contar con ellos y de poder contribuir al crecimiento de jóvenes futbolistas italianos en la máxima categoría española. En Italia hay mucho talento que creo que no se aprovecha y al que quizá podamos recurrir en próximas ventanas de fichajes. En Italia hay talento, siempre lo ha habido. Históricamente hemos sido un pueblo de innovadores, que siempre ha sabido adaptarse y reinventarse, así que también en el fútbol hay muchos jóvenes con talento».



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¿El objetivo es seguir creciendo y ampliar su alcance más allá de Italia?

«Sí, a nivel internacional hemos estado en Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Brasil, Inglaterra y Portugal. Este verano jugamos dos amistosos contra la Fiorentina y el Genoa en Italia, e hicimos la concentración en Coverciano. Por supuesto, Italia es un país importante para nosotros, con una afición importante. Creemos que el Deportivo dejó un mal recuerdo a algunos y uno bueno a otros (ríe, en referencia al 4-0 contra el Milan), y eso es algo que queremos cambiar».

En el primer equipo han tomado una decisión que parece bastante clara: combinar jóvenes talentos con figuras como Aubameyang y Traoré, quizá algo más veteranos, pero importantes...

«Sí. Desde que empezamos en 2023 nos impusimos unas normas internas para confeccionar el equipo, la plantilla. El 25 % de los jugadores del primer equipo procede de nuestra cantera y al menos la mitad de la plantilla tiene menos de 26 años. Para nosotros, poder combinar jugadores jóvenes con otros experimentados es lo ideal. Este verano llegaron Aubameyang, Traoré y Angelino, así como Gimenez, del Atlético de Madrid, y Casado, del Barcelona, que, aunque es muy joven, ha jugado las últimas tres temporadas en la Primera División de LaLiga. Para nosotros es importante desarrollar una buena base de jóvenes que pueda crecer con el club y acompañarla de jugadores con muchísima experiencia internacional».

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Entonces, ¿podemos decir que el objetivo de la temporada es volver a Europa? ¿Es un sueño o todavía es demasiado pronto? «En cuanto al objetivo de la temporada, tenemos 15 puntos y debemos sumar 30 más. Por tanto, el objetivo son 45 puntos. Somos un club que, como siempre queremos dejar claro, antepone la humildad a todo. Venimos de la tercera categoría, nunca olvidaremos los años en la Serie C, así que hay que crecer, pero con los pies en la tierra. Además, estamos muy bien en España. El club es uno de los proyectos más interesantes del mundo del fútbol. Tenemos la suerte de contar con unos propietarios que quieren invertir no solo en el campo. Hemos creado un nuevo centro deportivo que está prácticamente terminado; completaremos esta última fase en los próximos 11 meses. También hemos renovado el estadio. Es un proyecto que de verdad creo que puede darnos grandes satisfacciones en el futuro».