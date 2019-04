Deportes Tolima - Wilstermann, por la Copa Libertadores 2019: Formaciones, día, hora y cómo verlo

Los del Profe Gamero tendrán que demostrar de qué están hechos en casa ante el conjunto boliviano para poder mantenerse en la pelea.

Deportes Tolima pasó la página de la dura derrota en la Bombonera ante Boca y está listo para volver al ruedo en la Copa Libertadores. El 'Pijao' es tercero del Grupo G con 3 puntos y está obligado a vencer a Jorge Wilstermann para poder seguir con chances de clasificar a los octavos de final.

POSIBLES FORMACIONES

Alberto Gamero sabe que no puede dar ventajas en casa si quiere dar la pelea en un grupo complicado; el samario no se guardará nada y pondría la pesada en el Murillo Toro, aunque no podrá contar con Robles, quien fue expulsado la fecha anterior ante Boca. Así las cosas, Tolima formaría con : Montero; Castrillón, Mosquera, Vargas, Banguero; Gordillo, Vásquez, Carrascal; González, Albornoz y Pérez.

Hincha PIJAO no te preocupes, si no has podido o no puedes comprar el combo VINOTINTO Y ORO, puedes adquirir únicamente la entrada para el juego ante Jorge Wilstermann. ¡Te esperamos! #JuntosPorUnSueño pic.twitter.com/swTULxyglR — Club S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) 1 de abril de 2019

Por su parte, el conjunto boliviano, que no ha logrado sumar, sabe que de no ganar en Ibagué se despedirá antes de tiempo de la Copa, por lo que saldrá al campo a jugarse la vida. Formaría con:

El encuentro será disputado el miércoles 3 de abril a las 19:30 (hora de ) en el estadio Murillo Toro de Ibagué y tendrá señal de televisión a través del canal FOX Sports.