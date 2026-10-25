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El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, ha pedido calma después de que su equipo se situara líder de la Serie A tras una victoria crucial ante el Parma. Pese a la euforia por su posición actual, el exentrenador del Milan insiste en que la Lazio debe centrarse en su desarrollo a largo plazo en lugar de distraerse con la clasificación.

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Centrarse en el camino y no en la clasificación

La Lazio ocupa una posición de privilegio en lo más alto de la Serie A, pero Gattuso está decidido a mantener a sus jugadores con los pies en la tierra. Mientras la afición sueña con títulos, el técnico descarta hablar de la lucha por el campeonato a estas alturas. Su atención sigue puesta en la mejora progresiva del club y en la relación con los seguidores. Gattuso señaló que, aunque el equipo progresa, debe mantener la humildad para no perder el impulso que ha logrado gracias al trabajo en los entrenamientos.

«¿La clasificación? Depende de nosotros, pero creo que tenemos que pensar partido a partido. No nos interesa estar en cabeza de la clasificación, no tenemos nada que hacer ahí arriba, pero estamos escribiendo una pequeña página en la historia de este club. En cada partido entra alguien más al estadio. Doy las gracias a la Curva, que vino a saludar al equipo. Debemos seguir con los pies en la tierra y avanzar; al final veremos hasta dónde hemos llegado», declaró Gattuso a Sky Sport Italia.

Mantener la mentalidad adecuada para triunfar

Al analizar un partido ante el Parma en el que su equipo fue creciendo, el técnico destacó una evolución importante en la forma de afrontarlo de su plantilla. Subrayó cómo reaccionó el equipo tras un inicio lento hasta acabar imponiéndose y conseguir los tres puntos necesarios para alcanzar el liderato.

«Hubo una gran mentalidad. En la primera parte estuvimos lentos y parecíamos un poco tontos, pero en la segunda reaccionamos. Hemos mejorado en los dos últimos partidos, no nos desconectamos del encuentro y debemos seguir así. Físicamente estamos bien; cuando arrancamos, hacemos daño a los rivales. No debemos jugar a un ritmo bajo, porque, si lo hacemos, no somos peligrosos», explicó el entrenador.

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Gattuso cree que el equipo por fin ha asimilado las lecciones de la primera parte de la temporada. «Este equipo tiene una mentalidad que se refleja en cómo juega, cómo trabaja y cómo interpreta el partido. Hemos completado el paso que había visto ante la Juventus», añadió.

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La frescura física da ventaja a la Lazio en la competición nacional

Uno de los factores que contribuyen al ascenso de la Lazio es que no tiene compromisos europeos entre semana, a diferencia de algunos de sus rivales. Ese calendario menos cargado ha permitido a Gattuso implantar un plan de entrenamiento más exigente para que los jugadores lleguen en buenas condiciones físicas y mentales a los partidos del fin de semana. El técnico considera que esta rutina les proporciona una ventaja competitiva que se está reflejando en sus resultados en la competición nacional.

«Un partido a la semana nos da la posibilidad de entrenar bien, de aplicar buenas cargas de trabajo y de dejar descansar a los jugadores. Conseguimos trabajar con intensidad. Trabajamos duro dos días, descansan uno y, cuando vuelven, están frescos y lúcidos. Sin duda, esto nos está dando una ventaja», señaló Gattuso.

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Conexión con la afición del Estadio Olímpico

La conexión emocional de Gattuso con el partido quedó patente cuando hizo gestos hacia las gradas para animar a la afición. Reconoció que el ambiente fue fundamental para ayudar al equipo a superar los momentos difíciles y recalcó que la energía de los seguidores es esencial para que los jugadores mantengan su estilo de juego de alta intensidad durante toda la temporada.

«Lo de la afición me salió así, sin más. Lo necesitábamos y doy las gracias a quienes vinieron. Tengo que decir que me hicieron caso. Sentí un poco de adrenalina, elevaron la temperatura y lo noté; así fue como me expresé», reveló.