Denzel Dumfries ve una diferencia enorme entre los jugadores de la selección holandesa y los del Inter

Denzel Dumfries ha dicho a Voetbal International que viene al Mundial a ser campeón. El lateral derecho de Holanda sabe que eso exige mucho.

Hace dos años, en la Eurocopa de Alemania, se criticó a la selección naranja por ser «demasiado blanda» internamente. Dumfries lo reconoce y asegura que, si Holanda quiere optar al título, deben exigir más unos a otros.

«Por eso debemos exigirnos más mutuamente», afirma. «La Eurocopa nos enseñó que, como grupo, debemos decirnos la verdad con más frecuencia y sin tapujos. Yo también lo haré; asumo mi responsabilidad. Es importante que haya algo de fuego en el equipo».

Dumfries está a punto de fichar por el Real Madrid, pero aún pertenece al Inter, donde las cosas son distintas: «Allí expresamos nuestras opiniones sin tapujos».

«Allí hay tantos personajes con carácter y opiniones firmes que no te queda más remedio que dar la cara», matiza. «En la selección holandesa tenemos un grupo muy agradable, con mucha espontaneidad y positividad, pero no estaría de más que de vez en cuando nos diéramos un buen tirón de orejas entre nosotros».

«Pero siempre con la intención de hacerlo mejor», añade. «Veo que el entrenamiento entre nosotros mejora. También nos hacemos mayores, así que hablamos más y reaccionamos ante los pases erróneos. Cada vez más chicos se preocupan por que el primer pase sea bueno y con la pierna correcta. Es una evolución positiva».

El sábado, la selección holandesa jugará su segundo partido del grupo en el Mundial ante Suecia en Houston. Una victoria le daría casi la clasificación a la siguiente ronda.