Denzel Dumfries tiene una opinión muy clara sobre Túnez, que ya ha quedado eliminada

Túnez ya está eliminado del Mundial tras dos derrotas. Aun así, Denzel Dumfries prevé un partido complicado para Holanda, que jugará en la noche del jueves al viernes en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Tras la goleada 5-1 ante Suecia, Túnez destituyó a Sabri Lamouchi y, con Hervé Renard, volvió a caer 0-4 ante Japón. Así, el rival de la selección holandesa ya está eliminado.

«Saben que cambiaron de entrenador tras el primer partido», afirmó Dumfries el lunes en rueda de prensa. «Es un honor jugar en el Mundial. Esperamos que Túnez salga a por todas; quizá sea su último partido, así que seguro que pondrán mucha energía».

La ‘Oranje’ jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde la semana pasada Argentina venció 3-0 a Argelia. «Ya se han jugado buenos partidos aquí, es una buena señal», añade el lateral, que ve el último encuentro de la fase de grupos como una nueva final.

“Es nuestro último partido de grupo y queremos ganarlo; luego veremos cómo avanza el torneo”, añade el lateral, consciente de que Marruecos o Brasil podrían ser el siguiente rival.

La selección holandesa, añade, confía en su potencial ofensivo tras el 5-1 a Suecia: «Tenemos un equipo con muchas cualidades en ataque y varios jugadores capaces de marcar. Eso da confianza».

Por cierto, Holanda nunca ha perdido contra Túnez: hay una victoria y dos empates en los amistosos.