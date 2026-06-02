Denzel Dumfries está cerca de fichar por el Real Madrid, el equipo de sus sueños

Denzel Dumfries deja el Inter para fichar por el Real Madrid, según confirmó este martes el experto en traspasos Fabrizio Romano en X. El club español activa la cláusula de rescisión de 20 millones de euros, vigente hasta 2028.

Según Romano, ambos clubes ya han acordado su traspaso este verano. Ahora Dumfries, de 30 años, debe pactar sus condiciones personales con el club que dirigirá José Mourinho.

AS ya informó del visto bueno de Mourinho, lo que aceleró la operación.

El club buscaba un sucesor para Dani Carvajal, quien se despide tras 22 años, y Dumfries se convirtió en la opción principal.

También se valoró a Pedro Porro, pero su fichaje sería mucho más costoso.

Mourinho valora su evolución defensiva en la Serie A y su capacidad de adaptación a distintos estilos, aspectos que le hacen atractivo para aportar desde el primer día.

En el Real Madrid competirá con Trent Alexander-Arnold, fichado el año pasado del Liverpool, quien también puede actuar como centrocampista con la selección inglesa. Thomas Tuchel no lo incluirá en la lista para el Mundial.

La noticia llega un día antes del amistoso de Holanda contra Argelia en De Kuip; Dumfries, sancionado, será reemplazado por Mats Wieffer.