Dennis te Kloese recibe un gran elogio tras su paso por el Feyenoord: «Lo ha hecho de maravilla»

En su podcast «Kick-off», Valentijn Driessen critica a Santiago Giménez. Para el periodista, la venta del delantero al AC Milan por una gran suma fue un excelente negocio para el Feyenoord.

En el programa, Giménez aparece pronto: en este Mundial es suplente y solo ha jugado 37 minutos en dos entradas.

«Es una pena que no se le vea en el campo y que se pase todo el tiempo en el banquillo. Bueno, sale como suplente. Y ahí se desenvuelve muy bien», comienza Driessen, a quien no le convence mucho su papel como delantero.

«En la liga holandesa está bien, es agradable. Por casualidad llegó una vez ante la portería del Bayern de Múnich porque se olvidaron de defender».

«Pero está muy sobrevalorado. Eso lo vio muy bien Dennis te Kloese —que, por cierto, también vive cerca de aquí, en Monterrey—. Con Giménez hizo un gran negocio para el Feyenoord, fichándolo a pesar de que es un enorme oportunista», continúa.

Llegó en verano de 2022 procedente del Cruz Azul por seis millones de euros y se marchó en invierno de 2025 al Milan por más de treinta. «Es increíble que el Milan pagara esa cifra por un jugador que apenas había disputado diez partidos y que muchos veían como un engaño».

De momento, en el Milan apenas ha marcado siete goles en 37 partidos y esta temporada solo uno, también por lesiones.