Cuando Jürgen Klopp dio a conocer la semana pasada su primera convocatoria, tenía preparadas varias sorpresas. El nuevo seleccionador alemán incluyó hasta a 16 debutantes en su lista de 44 jugadores, e incluso a un futbolista que en el momento de la nominación llevaba más de cinco meses sin disputar ni un solo partido: Serge Gnabry.

El atacante, de 31 años, sufrió a mediados de abril una grave lesión en los aductores. Por eso no solo se perdió el tramo final de la temporada con el Bayern de Múnich y el Mundial en Norteamérica, sino también la pretemporada y el arranque del curso. Gnabry no reapareció hasta el día siguiente al anuncio de la convocatoria. En la victoria por 7-0 ante el Union Berlin disputó 13 minutos.

Que, aun así, Klopp lo haya llamado para el equipo de la DFB supone una notable muestra de confianza. Sobre todo porque, junto a Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala y Finn Dahmen, Gnabry es incluso uno de solo cuatro jugadores que podrán estar durante toda la ventana internacional.

Gnabry llegó a ser un símbolo del estancamiento en el fútbol alemán

En alguno que otro no convocado, la forma especial en la que Klopp ha manejado el caso de Gnabry, sumada a algunas de sus explicaciones para justificar ausencias, habrá provocado extrañeza. Deniz Undav no está porque, según Klopp, "todavía no ha terminado de entrar realmente en la temporada". Pese a sus problemas en el tendón de Aquiles, Undav al menos disputó seis partidos y repartió cuatro asistencias. Leroy Sané, que había participado en todos los partidos oficiales de esta temporada con el Galatasaray, por su parte "todavía no ha terminado de asentarse", explicó Klopp.

La realidad es que los dos no convencieron últimamente. Que el seleccionador prescinda de ellos y prefiera probar con caras nuevas sin desgaste es comprensible. Pero Gnabry seguramente ha "entrado en esta temporada" menos que Undav y se ha "asentado" menos que Sané. No tiene ritmo de competición y físicamente todavía está muy lejos del 100 por ciento. La diferencia es que, a diferencia de esos dos jugadores ahora ignorados que fueron titulares en el once del Mundial, Klopp sí parece tener con Gnabry la idea de base de que puede desempeñar un papel importante en el nuevo comienzo del equipo de la DFB.

Sin duda, a Gnabry le beneficia el hecho de haberse perdido el bochornoso Mundial y de que tanto Klopp como la opinión pública lo consideren, por tanto, menos condicionado. Y eso pese a que, con 31 años, hace tiempo que se encuentra ya en una edad más bien avanzada para un futbolista. De hecho, en la lista de 44 jugadores solo el capitán Joshua Kimmich (también de 31 años) y el nuevo-viejo portero titular Marc-Andre ter Stegen (34) son mayores que Gnabry.

En conjunto, se trata de una evolución notable la que ha experimentado Gnabry en el pasado reciente. No hace tanto tiempo, al fin y al cabo, él también estaba permanentemente en entredicho. En la selección, pero sobre todo también en el Bayern de Múnich. Demasiado caro, demasiado propenso a las lesiones y demás. Igual que Sané o también Leon Goretzka y a veces incluso Kimmich, Gnabry llegó a representar el estancamiento en el fútbol alemán.

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Serge Gnabry firmó una gran temporada con el Bayern de Múnich

Incluso en la primavera de 2025 era considerado candidato a salir del Bayern de Múnich. Pero entonces el destino se puso claramente de su lado. Thomas Müller se marchó a Vancouver, Jamal Musiala sufrió una grave lesión y los muniqueses no quisieron permitirse un fichaje caro. ¡Serge, tenemos un puesto fijo para ti en la posición de mediapunta! Y Gnabry aprovechó esa oportunidad inesperada.

Sumó 21 participaciones de gol la temporada pasada y dio al juego del Bayern una dimensión adicional como verso libre entre Harry Kane, Michael Olise y Luis Diaz. Sobre todo en la Champions League dejó varias actuaciones sobresalientes. En la victoria contra el Paris Saint-Germain en la fase de liga, Gnabry jugó una primera parte prácticamente perfecta, antes de ser sustituido en el descanso por la expulsión de Diaz. También brilló en los octavos de final contra el Atalanta Bergamo y en los cuartos de final ante el Real Madrid. Entre medias ocurrió lo que durante mucho tiempo pareció impensable: Gnabry firmó en febrero un nuevo contrato con el Bayern de Múnich (hasta 2028).

Solo la grave lesión poco antes de la fase caliente de la temporada lo frenó. ¿Qué habría sido posible en la semifinal contra el PSG con un Gnabry en la forma que mostró en el duelo de la fase de liga ante el PSG?

Vincent Kompany: "No hemos olvidado lo bueno que fue"

Mientras Gnabry trabajaba en su regreso durante los últimos meses, la competencia en su posición predilecta, la mediapunta, se intensificó en el Bayern de Múnich. Tras su gran Mundial, los muniqueses ficharon a Ismael Saibari procedente del PSV Eindhoven por 50 millones de euros. Al mismo tiempo, Musiala se fue acercando de nuevo últimamente a su mejor nivel. También Michael Olise y Lennart Karl pueden jugar por dentro.

Cuando el regreso de Gnabry ante el Union ya se intuía, el entrenador Vincent Kompany aseguró: "No hemos olvidado lo bueno que fue la temporada pasada". Siempre que Gnabry "vuelva a su nivel, todos los demás en esa posición también tendrán que estar bien", opinó Kompany. "Entonces vuelves a tener esa dinámica de competencia positiva. Eso es lo que en última instancia queremos".

Gracias a la muestra de confianza de Klopp, Gnabry se encuentra ahora en la cómoda situación de poder seguir recuperando terreno en el seno de la selección. "Para mí es una gran ventaja que me lleve y que así pueda seguir manteniendo el ritmo allí", dijo Gnabry. Es muy posible que también celebre su regreso a la selección alemana en uno de esos cuatro partidos.