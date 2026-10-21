«Yo siempre elegiría otro perfil», explicó Sammer en su papel de experto de Prime Video. El exjugador, de 59 años, dijo que preferiría a jugadores que estuvieran «en cierta medida» más «en el centro» del juego.

Sammer evitó deliberadamente dar nombres. El asesor del BVB subrayó que su opinión era puramente subjetiva. «Pero esa es mi forma de pensar. Por eso, en el fútbol, muchas veces hay varios caminos para llegar al objetivo», explicó. Sin embargo, Sammer no pudo evitar lanzar una pequeña pulla al favorito de la afición: «Cuando he visto a Deniz Undav en una entrevista, he pensado: "¿Qué quiere decirme ahora?"».

Con todo, Sammer considera que Undav es «totalmente auténtico» y cree que el futbolista de 30 años «encaja extraordinariamente bien en este equipo». Eso tiene «un gran valor», por lo que también resulta «en cierta medida comprensible» que lleve el brazalete. Christoph Kramer añadió: «Creo también que los tiempos han cambiado un poco. Me refiero a esos tipos de personalidad tan marcada que nos gusta ver como capitanes. No sé si abundan tanto ni si siempre tienen garantizado un puesto de titular». El delantero «da ejemplo con su rendimiento», señaló el campeón del mundo de 2014: «Y, como bien dice Matthias, además es muy, muy auténtico. Eso también es importante para un equipo. No es que yo diga: "¡Vaya! ¿Cómo puede ser capitán?"».

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Sobre todo en la Bundesliga, las cosas no le salen: Deniz Undav atraviesa una sequía goleadora

Undav había asumido la capitanía en verano, tras su participación en el Mundial con la selección alemana, exitosa para él en lo personal (tres goles y dos asistencias), en sustitución de Atakan Karazor, que ya la temporada pasada había dejado de ser un titular indiscutible. En los diez partidos oficiales disputados desde entonces solo ha marcado un gol. No obstante, ha dado otras cuatro asistencias. En la Bundesliga aún no registra ninguna participación en un gol.

En la competición liguera, el VfB ha mostrado hasta ahora una cara distinta. El equipo suabo solo ha sumado seis puntos en sus seis primeros partidos y viene de sufrir una dolorosa derrota por 0-1 ante el HSV. Su gran problema es la falta de acierto ante la portería. Los compañeros de Undav en la delantera, Ermedin Demirovic y Dzenan Pejcinovic, tampoco están mostrando puntería en la Bundesliga.

Muy diferente es la situación en la Liga de Campeones. Gracias, entre otras cosas, a los cuatro goles de Demirovic, el VfB suma siete puntos tras el empate 1-1 ante el Atlético, un partido en el que, especialmente después de la tarjeta roja a Morten Hjulmand en el minuto 64, incluso pudo haber ganado. En la primera ronda de la Copa de Alemania, por su parte, Pejcinovic firmó un triplete.