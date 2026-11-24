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El Galatasaray ganó este martes por 1-0 al Aston Villa en casa, en la fase de liga de la Champions League. Con esta victoria, el conjunto turco asciende al decimotercer puesto. El Villa se mantiene séptimo, con nueve puntos en cinco partidos, los mismos que el Galatasaray.

Los dos equipos se neutralizaron bastante bien en la primera parte. Taylor Harwood-Bellis lo intentó de cabeza para el Aston Villa, pero no logró abrir el marcador en Estambul.

Ian Maatsen cayó en el área pocos minutos después del descanso, pero no se señaló penalti. El Galatasaray buscó una brecha en la defensa inglesa, aunque el equipo local apenas generó ocasiones claras.

El partido parecía encaminado hacia un empate sin goles, pero todo cambió en el minuto 77. Deniz Gül marcó para el Galatasaray de cabeza tras un barullo en el área pequeña del Aston Villa. El suplente se lesionó al recibir una patada en la cara y necesitó atención médica durante unos instantes, aunque no tuvo que ser sustituido.

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Fue un duro golpe para el campeón de la Europa League, que esta misma temporada de Champions había derrotado al Fenerbahçe por 6-0. El tiempo se agotaba para el equipo de Unai Emery en la recta final.

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El Galatasaray quiso sentenciar el encuentro y Abdülkerim Bardakci estuvo cerca de conseguirlo. Sin embargo, el portero del Villa, Zion Suzuki, mantuvo a su equipo en el partido con una gran parada a su potente disparo.

El conjunto turco resistió en los últimos minutos y se llevó una importante victoria por 1-0. También fue un buen ensayo general para el gran duelo del próximo lunes contra el Besiktas.

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Un revés para el Villa, que el sábado no pasó del empate a cero ante el Sunderland, situado en la parte baja de la tabla. Este sábado tendrá otra oportunidad en la Premier League frente al Ipswich Town, que lucha por evitar el descenso.