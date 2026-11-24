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El Galatasaray ganó este martes por 1-0 al Aston Villa en casa, en la fase de liga de la Champions League. El conjunto turco asciende así al decimotercer puesto. El Villa se queda en el séptimo, con nueve puntos en cinco partidos, los mismos que el Galatasaray.

Ambos equipos se mantuvieron bastante controlados durante la primera parte. Taylor Harwood-Bellis lo intentó de cabeza para el Aston Villa, pero no logró abrir el marcador en Estambul.

Ian Maatsen cayó en el área pocos minutos después del descanso, pero no se señaló penalti. El Galatasaray buscó una brecha en la defensa inglesa, aunque no generó grandes ocasiones.

El partido se encaminaba hacia un empate sin goles, pero todo cambió en el minuto 77. Deniz Gül marcó para el Galatasaray tras un barullo en el área pequeña del Aston Villa. El suplente, que anotó de cabeza, se lesionó al celebrar el gol y necesitó atención médica. El delantero no tuvo que ser sustituido.

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Un duro revés para el ganador de la Europa League, que ya había vencido al Fenerbahçe por 6-0 esta temporada en la Champions League. El tiempo se agotaba para el equipo de Unai Emery en los últimos minutos.

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El Galatasaray quiso sentenciar el partido y estuvo cerca de hacerlo por medio de Abdülkerim Bardakci. Sin embargo, el portero del Villa, Zion Suzuki, mantuvo a su equipo con vida con una gran parada ante el potente disparo.

El conjunto turco resistió en los últimos minutos y consiguió una importante victoria por 1-0. También fue un buen ensayo general para el duelo de altura del próximo lunes contra el Besiktas.

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Un golpe para el Villa, que el sábado no pasó del empate a 0-0 ante el Sunderland, situado en la zona baja. Este sábado tendrá otra oportunidad en la Premier League frente al Ipswich Town, candidato al descenso.