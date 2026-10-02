El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, lanzó un mensaje de desafío antes del esperado duelo ante Catar, mañana sábado, en el estadio Al Inma, en las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", subrayando que los partidos de eliminación directa requieren una concentración diferente y una gran confianza, lejos de las presiones.

Donis declaró durante la rueda de prensa: "El partido de mañana es diferente a los duelos de la fase de grupos, porque es por sistema de eliminación directa. Nos enfrentamos a una selección fuerte y con mucha experiencia, y buscamos ofrecer una actuación destacada y lograr la victoria".

Y añadió: "Tenemos que jugar de forma colectiva y analizar los puntos fuertes y débiles del rival, y lo más importante es la concentración desde el inicio de la concentración y hasta la llegada al campo. Queremos disputar el partido ante unas gradas llenas, sobre todo porque la afición creó un ambiente especial en los duelos anteriores".

Georgios Donis se refirió a la dificultad de la acumulación de partidos, explicando: "En 6 días jugamos 3 partidos, y eso no es algo fácil, por lo que tomamos decisiones relacionadas con la gestión de las cargas de los jugadores".









Donis reveló que Zakaria Hawsawi se perderá el duelo ante Catar, mientras que la situación de Hassan Tambakti aún no se ha resuelto, diciendo: "Veremos hasta qué punto está en condiciones de jugar y tomaremos la decisión adecuada".

El técnico griego insistió en la necesidad de mejorar el aspecto defensivo, subrayando la importancia de mantener la portería a cero y la concentración ante una selección catarí que es una de las que más ocasiones generan en el torneo.

Y dijo: "Analizamos a cada rival e intentamos aprovechar los puntos fuertes y débiles. Cuando mantenemos el balón y tomamos las decisiones correctas, podremos generar peligro y marcar".









Donis afirmó que su proyecto con la selección saudí necesita tiempo, explicando que comenzó a trabajar en el desarrollo del equipo de forma gradual desde que asumió el cargo, con especial atención a la posesión, el balón parado, la presión y la rapidez en la toma de decisiones.

Y añadió: "Queremos crear un equipo con una identidad clara, que sea capaz de presionar y generar energía entre el ataque y la defensa. Los jugadores responden bien e intentan aplicar las ideas, y ese factor mental nos ha ayudado a ganar tiempo".

Y sobre la presión asociada al historial de Arabia Saudí en las rondas eliminatorias, dijo: "La presión es algo natural, pero cuando los jugadores creen en el plan y en sus compañeros y están preparados, serán capaces de afrontar cualquier situación dentro del campo. Queremos jugar con confianza y flexibilidad".









Por su parte, Abdullah Al Salem, jugador de la selección saudí, afirmó que el duelo ante Catar es diferente a los anteriores, diciendo: "Este es un partido de semifinales, y nos enfrentaremos a una selección con mucha experiencia y que ya ha ganado la Copa de Asia, pero nosotros también somos un equipo fuerte y aspiramos a llegar a la final".

Al Salem habló de su primer gol con la selección, diciendo: "Marcar mi primer gol con la selección a los 33 años quizá ha llegado tras las dificultades y los altibajos que viví en mi carrera. Siempre trabajé duro dentro y fuera del campo, y todavía soy capaz de ayudar a mis compañeros".

Y el jugador de la selección saudí añadió: "Todos contribuyen a marcar los goles, y yo coroné el trabajo del equipo con el gol. Ya sea que juegue como titular o suplente, el objetivo es uno solo, y es representar a la selección de la mejor manera y conquistar el título".



