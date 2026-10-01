La selección de Arabia Saudita afronta una crisis de lesiones inesperada que amenaza su trayectoria perfecta en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", a solo 48 horas del esperado y decisivo enfrentamiento ante su similar de Catar, el próximo sábado, en las semifinales que acoge la ciudad de Yeda.

Según el diario saudita "Al-Yaum", existen serias dudas sobre la capacidad de tres de sus elementos clave para llegar a la cita del Golfo, después de que las lesiones golpearan las filas de Arabia Saudita en un momento sumamente delicado.

A la cabeza de la lista de lesionados figura el sólido defensor Hassan Tambakti, que sufre una lesión en el músculo de la pierna, junto al centrocampista Alaa Haji, que padeció una lesión a la altura de la rodilla, a quienes se sumó Zakaria Hawsawi tras sufrir también una fuerte contusión en la rodilla, con lo que la situación del trío de cara a la participación ante Catar queda sometida a una gran duda.

Estas lesiones representan un difícil desafío para el cuerpo técnico de la selección saudita, dirigida por el entrenador griego Georgios Donis, que se encontró ante una verdadera prueba para hallar las alternativas adecuadas y preparar a todos sus elementos de la mejor manera posible antes del enfrentamiento que no admite término medio.

Se espera que la situación definitiva del trío se defina en las próximas horas, a la luz de la evolución de su estado de salud y de su grado de respuesta al intensivo programa de tratamiento y rehabilitación al que están sometidos, antes de tomar la decisión final sobre su inclusión en la lista del partido.

Arabia Saudita aspira a superar el obstáculo catarí y reservar el billete de acceso a la final, apoyándose en una moral alta tras encabezar el Grupo A con puntaje perfecto, con un total de 9 puntos, en un viaje con el que busca recuperar el título del Golfo ante su afición en Yeda.



