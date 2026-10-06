El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, consideró que la experiencia del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México estuvo detrás de la conquista de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésimo séptima edición, la "Golfo 27".

La selección saudí venció a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos por 2-0, en el partido que enfrentó a ambas el martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la final de la vigésimo séptima edición del torneo del Golfo.

Donis dijo, en declaraciones durante la rueda de prensa posterior al encuentro recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Desde el primer día los jugadores tuvieron el deseo y la pasión, y había unión y armonía dentro del equipo".

Y añadió: "Aprendimos mucho de la experiencia del Mundial, y con las instrucciones y el trabajo mejoramos y evolucionamos paso a paso, y creo que los jugadores merecen este resultado".

Prosiguió: "Espero que mantengamos el mismo rendimiento en el futuro. Cuando asumí el cargo no conocía por completo a los jugadores, y no habíamos disputado muchos partidos, pero con el paso del tiempo mejoramos mucho, y ahora vemos el nivel de entendimiento y evolución dentro del equipo".

El técnico griego también habló de sus preparativos para participar en la Copa Asiática de Naciones, que organiza el Reino de Arabia Saudí a finales de este año.

Y aclaró: "Respeto a los medios de comunicación, y os pido paciencia y apoyo. Queremos desarrollar el fútbol y continuar con este grupo de jugadores, como Hammam y Firas; debemos tener paciencia con ellos, y daremos lo mejor de nosotros en los próximos compromisos".

Continuó: "Disfrutaremos de este momento, y luego evaluaremos nuestro trabajo, estudiaremos todos los partidos a nivel técnico y buscaremos las mejores soluciones. Elegiremos a los jugadores más adecuados para nosotros, y veremos qué ocurre el mes que viene, de modo que nuestras próximas elecciones serán en el mes de diciembre".

Y concluyó: "Durante todo el torneo vimos deseo, cariño y una gran pasión por parte de la afición, y nos apoyaron en todo momento. Los miraba y sentía que merecían esta alegría, y hoy los hicimos felices. Los jugadores sienten ahora confianza y orgullo, y pueden lograr más juntos".

Cabe recordar que este es el primer título de la selección saudí en 23 años, cuando se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo 2003, mientras que la selección de los Emiratos Árabes Unidos fracasó en su intento de recuperar el título que no gana desde 2013.