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LAFC se aseguró un puesto en los playoffs de la MLS Cup tras un dramático empate 2-2 ante su rival, LA Galaxy. El técnico interino Xavi Tamarit elogió la capacidad de reacción de su equipo después de que Denis Bouanga impulsara una espectacular remontada en la segunda parte, tras llegar a estar dos goles por debajo en El Tráfico.

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El LAFC sella su clasificación para los playoffs en un derbi trepidante

El LAFC ha sellado su clasificación para los playoffs de la MLS Cup tras un emocionante empate 2-2 ante el LA Galaxy en el BMO Stadium. El equipo local remontó una desventaja de dos goles para rescatar un punto crucial en la última edición de El Trafico.

Joseph Paintsil había puesto al Galaxy en una posición de claro dominio al aprovechar dos errores defensivos para marcar dos goles. Sin embargo, el LAFC respondió de inmediato con dos tantos en rápida sucesión para mantener vivas sus aspiraciones de cara a la postemporada. El resultado garantiza al LAFC su quinta participación consecutiva en los playoffs. También supone su octava clasificación para la postemporada en apenas nueve temporadas.

Tamarit elogia la espectacular remontada de la segunda parte

El entrenador interino Tamarit se mostró encantado con el espíritu de lucha de sus jugadores. Su equipo había dominado varios tramos de la primera parte, pero se vio por detrás en el marcador antes de encajar otro gol al comienzo de la segunda. Pese a esos contratiempos defensivos, el conjunto local reaccionó con fuerza para rescatar el partido.

«Estoy muy orgulloso del equipo, de cómo salimos adelante en una situación muy difícil que no merecíamos», declaró Tamarit a los periodistas. «Nunca se rinden».

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La remontada comenzó con un gol de Bouanga, que aprovechó un rechace después de que el portero del Galaxy, JT Marcinkowski, no lograra blocar un disparo de Armindo Sieb. Leo Walta empató después tras un peligroso centro de Heung-min Son.

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Los errores defensivos frustran a la plantilla del LAFC

Aunque la remontada fue meritoria, al LAFC le frustró la forma en que encajó los goles. El segundo tanto de Paintsil llegó después de que Hugo Lloris dejara suelto un disparo de Erik Thommy, lo que puso de manifiesto sus debilidades defensivas.

El defensa Aaron Long criticó a la zaga y describió los dos goles del Galaxy como «un poco regalados, un poco fáciles». Y añadió: «Marcar dos goles en casa debería bastar para ganar».

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En busca de la ventaja de jugar en casa en los playoffs

El LAFC se centrará ahora en lograr una mejor posición de cara a los playoffs, a falta de solo dos partidos de la temporada regular. Terminar con fuerza será fundamental si quiere conseguir la codiciada ventaja de jugar en casa en los próximos playoffs. En sus dos últimos encuentros, el LAFC se enfrentará al Minnesota United el 2 de noviembre y, seis días después, viajará para medirse a los Seattle Sounders.