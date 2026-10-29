«La estrategia de comunicación de Mbappé le ha perjudicado mucho. Muestra qué clase de persona es», afirmó Papin, que consideró contraproducente el enfoque tan agresivo de la estrella del Real Madrid en el programa Rothen s'enflamme, del exastro del PSG Jerome Rothen, en RMC Sport.

En las últimas semanas, Mbappé había afirmado públicamente en varias ocasiones que se consideraba el principal favorito para ganar el Balón de Oro 2026. Entre otras cosas, dijo: «La temporada pasada nadie fue mejor que yo». Sin embargo, el francés acabó segundo: perdió por un estrecho margen la carrera frente a Harry Kane, goleador del Bayern, y tendrá que seguir esperando para conquistar su primer Balón de Oro.

Papin señaló, por su parte, que Mbappé no debería «necesitar» esa autopromoción, dado su estatus de estrella del Real Madrid y capitán de la selección francesa. «Mbappé me recuerda un poco a Cristiano Ronaldo: todos los demás tenían que estar a su servicio», dijo Papin sobre las vanidades del jugador de 27 años, en una comparación con CR7 poco halagadora en este caso.

¿Ganará Kylian Mbappé el Balón de Oro algún día? «No era una cuestión de ahora o nunca»

Papin, que jugó, entre otros clubes, en el FC Bayern de Múnich de 1994 a 1996, ganó el Balón de Oro en 1991, cuando militaba en el Olympique de Marsella. El exfutbolista de 62 años no tiene ninguna duda de que Mbappé posee, desde el punto de vista estrictamente futbolístico, las cualidades necesarias para conquistar el prestigioso galardón: «En términos de eficacia, no está muy lejos de lo que logró Cristiano Ronaldo. Pero su campaña de comunicación ha jugado en su contra».

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Papin insistió en que está seguro de que Mbappé ganará algún día el Balón de Oro. «Tiene las cualidades necesarias para ello. No era una cuestión de ahora o nunca. Era una buena oportunidad, sí, pero aún le queda camino por recorrer».

Es muy probable que Mbappé vuelva a figurar entre los aspirantes al Balón de Oro el próximo año, cuando la temporada actual sirva de base para la evaluación. El francés ha comenzado el curso de forma sobresaliente: suma ya 14 goles y tres asistencias en 13 partidos con el Real Madrid entre todas las competiciones. Entre otras cosas, decidió el Clásico del pasado fin de semana en el campo del eterno rival, el FC Barcelona, con un doblete a favor de los blancos.