El egipcio Hamza Abdelkarim, joven delantero del Barcelona, recibió un gran elogio del periodista marroquí Achraf Ben Ayad, tras su comportamiento disciplinado dentro del feudo del "Spotify Camp Nou" pese a su escasa participación.

Bajo el título "Sin ningún gesto de descontento", Ben Ayad escribió su artículo en el diario español "Mundo Deportivo", este viernes, para destacar aspectos ocultos de la personalidad de Abdelkarim.

Ben Ayad reveló durante el artículo el mensaje de su compatriota Achraf Bencharki, extremo del Al Ahly egipcio y excompañero de Abdelkarim antes de su traspaso al Barsa, el pasado enero.

Y este es el texto del artículo:

"Hamza Abdelkarim se marchó a la concentración de la selección de Egipto después de haber disputado solo 4 minutos con el Barcelona en la Liga española, pero su comportamiento desde el primer día fue ejemplar. No mostró ningún gesto de descontento, siempre daba todo lo que tenía en los entrenamientos y esperaba su oportunidad con mucha paciencia. No es una situación fácil para un jugador joven que necesita continuidad, y venía de participar en la Copa del Mundo, pero el sueño de vestir la camiseta del Barcelona era tan grande para él que se prometió a sí mismo luchar hasta el final para triunfar con la camiseta catalana.

Hamza es una persona tímida, pero posee un gran corazón. Habla muy poco, pero su mensaje suele ser directo, como ocurrió el día de la renovación de su contrato, cuando no dudó en mostrar su disposición a pasar al equipo filial cuando Flick considere que esa es la decisión adecuada.

Por eso, no esperéis nunca de él un mal comportamiento, pues hablamos de un joven muy profesional, criado en el seno de una familia deportiva.

Recuerdo los primeros días en los que se empezó a hablar de su fichaje. El interés del Barcelona era serio, y en aquel momento uno de los jugadores destacados del Al Ahly, concretamente el marroquí Bencharki, me escribió directamente para elogiar a Abdelkarim, y me dijo: hombre, es un jugador que tiene un potencial enorme, muy centrado y maduro. Cuídalo, por favor.

Y así, el jugador que ha llegado a ser conocido por muchos con el nombre de "el Haaland del Nilo" demostró la veracidad de aquellas palabras. Llegó al Barcelona con tranquilidad, trabajó al máximo y, al final, aprovechó la pretemporada de la mejor manera para reservar su lugar en el primer equipo.

Hamza seguirá luchando por lograr su objetivo y, aunque encuentre algunos vaivenes y obstáculos en el camino, nunca lo veréis con gestos de descontento".