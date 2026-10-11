Demiral envía un emotivo mensaje a Arabia Saudí: el Reino es mi segunda casa

El turco Merih Demiral, defensa del Al Ahli saudí, envió un mensaje humano conmovedor en solidaridad con el Reino de Arabia Saudí, a raíz del ataque que tuvo como objetivo a civiles en el país, subrayando que lo que ocurre trasciende los límites del deporte y que la empatía con las víctimas y el apoyo a sus familias son un deber que no se puede ignorar.

Las declaraciones del defensa del Al Ahli llegaron durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento ante el Al Wasl emiratí, donde quiso hablar de los hechos antes de abordar los aspectos deportivos, expresando su tristeza por lo sufrido por las víctimas y deseando una pronta recuperación a los heridos y misericordia para quienes perdieron la vida en el ataque.

Demiral: mi corazón y mis oraciones están con las víctimas y sus familias

Demiral declaró: "Primero, quiero hablar de lo que está ocurriendo en el Reino de Arabia Saudí. Es cierto que trabajamos en el ámbito del fútbol, pero hay asuntos humanos ante los que no podemos guardar silencio".

Y añadió el defensa turco: "Deseo una pronta recuperación a todos los heridos en este ataque terrorista, y pido a Dios que tenga misericordia de quienes perdieron la vida y que inspire paciencia y fortaleza a sus allegados. Mi corazón y mis oraciones están con las víctimas y sus familias, y califico este ataque de terrorista porque apunta contra civiles inocentes que no tienen culpa alguna, sin ninguna justificación".

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El jugador del Al Ahli afirmó que atacar a civiles es algo que no puede justificarse, insistiendo en que la empatía con los heridos y con las familias de las víctimas debe estar por delante de cualquier otra consideración, incluso en medio de la concentración de los jugadores en sus competiciones y compromisos futbolísticos.

"El Reino es mi segunda casa": mensaje de lealtad del defensa del Al Ahli

Demiral expresó su confianza en la capacidad de Arabia Saudí para superar esta adversidad, evocando el vínculo que siente con el Reino, al que considera una segunda patria, después de haber vivido allí y haberse sentido seguro, cómodo y feliz.

Y dijo al cierre de sus palabras: "El Reino de Arabia Saudí es un país fuerte, y confío en que superará esta adversidad. Es mi segunda casa, el país en el que siempre nos hemos sentido seguros, cómodos y felices. El Reino seguirá siendo querido en mi corazón, y le deseo a él y a su pueblo seguridad y paz duraderas".

Las palabras de Demiral reflejan su solidaridad con el Reino en esta circunstancia, ya que eligió comenzar su intervención previa al duelo ante el Al Wasl con un mensaje humano que confirma su respaldo a las víctimas y a sus familias, expresando su esperanza de que el país recupere su seguridad y su paz, y de que los heridos superen las consecuencias de lo ocurrido.