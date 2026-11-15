«Demi, siempre en nuestros corazones»: el emotivo mensaje de Nacho Gil mientras el Tenerife homenajea a Jesus de Miguel en su victoria ante el Ceuta

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El Tenerife volvió a jugar por primera vez desde la muerte de Jesus de Miguel y logró una emotiva victoria por 2-0 en casa ante el Ceuta el domingo. Nacho Gil celebró el gol que abrió el marcador al mostrar la camiseta del delantero fallecido y un sentido mensaje, mientras jugadores, cuerpo técnico y aficionados rindieron homenaje al dorsal 9 del club antes y durante un partido que puso fin a una racha de seis encuentros sin ganar.

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El Tenerife logra su primera victoria desde la muerte de De Miguel

El Tenerife volvió a jugar el domingo por primera vez desde la muerte de De Miguel y venció al Ceuta por 2-0 en una tarde marcada por los emotivos homenajes en el Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. El delantero, de 30 años, falleció en el hospital el 3 de noviembre, un día después de chocar con el portero del Andorra Jesus Owono durante un partido de Segunda División en ese mismo estadio.

Según Reuters, una larga ovación en pie precedió y siguió al minuto de silencio previo al inicio del partido. En el minuto nueve, el juego se detuvo para una nueva ronda de aplausos mientras se proyectaba un vídeo de De Miguel en el estadio.

Inaugurado un mural en la puerta 9 antes del partido

Antes del encuentro se inauguró un mural en la puerta 9, en referencia al dorsal 9 de De Miguel, y los jugadores del Ceuta depositaron flores ante él, según informó The Athletic. Los futbolistas de ambos equipos y el equipo arbitral saltaron al campo con camisetas conmemorativas en las que figuraban su nombre, su número y las palabras «Siempre en nuestra memoria».

No sonó el himno del club y, en su lugar, la afición aplaudió a los equipos. El capitán Enric Gallego llevó flores al campo y depositó la camiseta de De Miguel sobre el césped, mientras los aficionados desplegaban una pancarta en la que se leía «Jesus De Miguel, 9, eternamente blanquiazul».

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Gil y Viereck ponen fin a la racha sin victorias del Tenerife

Gil abrió el marcador en el minuto 40 y lo celebró mostrando la camiseta de De Miguel al público. Después, el delantero dejó ver un mensaje escrito debajo de su propia camiseta que decía: «Demi (apodo de De Miguel), siempre en nuestros corazones».

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Neal Viereck marcó el segundo a falta de cuatro minutos para el final, sentenció el partido y puso fin a una racha de seis encuentros sin ganar. Fue la cuarta victoria del Tenerife en liga esta temporada y le deja 14.º en la clasificación de Segunda División, mientras que el Ceuta sigue colista.

La familia de De Miguel asistirá al España-Inglaterra

De Miguel recibirá otro homenaje el domingo, cuando se espera que su familia asista al partido de la Liga de Naciones entre España e Inglaterra en el Metropolitano.

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El Tenerife, cuyo partido contra el Granada del pasado fin de semana fue aplazado, también se ha comprometido a apoyar económicamente a su hija, de un año, hasta que cumpla 18.