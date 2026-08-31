Dembélé toma la decisión definitiva sobre su futuro en el Paris Saint-Germain

Ousmane Dembélé ampliará próximamente su contrato con el Paris Saint-Germain hasta mediados de 2030. Así lo informa L'Equipe este lunes. El actual vínculo del extremo con el ganador de la Liga de Campeones sigue vigente durante dos temporadas más.

Dembélé siempre ha dicho que primero quiere hacer historia en el PSG, antes de que un destino lucrativo fuera de Europa sea una opción. Según se ha sabido ahora, tras dos títulos consecutivos en la Liga de Campeones vinculará su futuro al gigante francés.

Había diversas ofertas de clubes adinerados de la Saudi Pro League. Sin embargo, Dembélé ha llegado a un acuerdo con la directiva del PSG para un nuevo contrato hasta el verano de 2030. El atacante está satisfecho con las condiciones y se espera que firme en breve.

Dembélé fue fichado en 2023 procedente del FC Barcelona por 50 millones de euros y firmó por cinco temporadas en París. Anteriormente, el extremo jugó en el Stade Rennes y en el Borussia Dortmund.

El extremo fue apartado de la convocatoria la semana pasada por el entrenador Luis Enrique. Dembélé se quedó en el vestuario durante el descanso del duelo entre el Stade Rennes y el PSG (2-2) y no estaba nada contento por ello.

De hecho, había acortado sus vacaciones tras el Mundial para incorporarse lo antes posible al equipo de Luis Enrique. Sin embargo, el técnico español consideraba que era bueno que Dembélé se lo tomara con calma durante un tiempo.

El internacional francés no entró el viernes en la convocatoria para el partido a domicilio ante el Lille OSC (2-2). El vigente campeón evitó la derrota en el último suspiro, ya que Marquinhos marcó en el minuto 95.