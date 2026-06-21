Dembélé no es más que un siervo... Un cantante francés arremete contra el «injusto» Mbappé

El rapero francés Rove critica a Kylian Mbappé por marginar a Ousmane Dembélé.

La selección francesa debutó en el Mundial con una victoria 3-1 sobre Senegal.

Ruf escribió en X: «La selección francesa tiene la suerte de contar con Dembélé, ganador del Balón de Oro y dos veces campeón de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain».

Y añadió: «Aun así, lo tratan con condescendencia, como si fuera un sirviente de Mbappé, aunque no es inferior en nada. Es insoportable».

Y remató: «Si Ousmane jugara en su posición natural, os haría olvidar a Mbappé: presiona alto, ayuda en defensa y crea espacios; pero al final se elige al hijo predilecto de Deschamps».

Añadió: «Prácticamente se le pide a Dembélé que agradezca jugar unos minutos, tiempo suficiente para entrar en ritmo y asistir a Mbappé, antes de ser sustituido quince minutos antes del final».

Y concluyó: «Al final del partido, la cámara nos mostrará primeros planos de Mbappé, con su falsa humildad exagerada, él, que se arrebató el brazalete de capitán a la fuerza, se peleó con Kanté y disfruta, de forma injusta, de todo el protagonismo en la selección francesa».

Ruf concluyó: «Dembélé es un gran jugador y profesional, y sabe lo que está en juego en el Mundial. Se adaptará y se sacrificará por el equipo, pero no es justo... Este alarde me molesta, aunque estemos ganando; es un claro desprecio hacia el último ganador del Balón de Oro».