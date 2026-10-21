Dembélé envía un mensaje de apoyo a Kvaratskhelia

El francés Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain, mostró su apoyo a su compañero georgiano Khvicha Kvaratskhelia tras la grave lesión que sufrió en el partido ante el Barcelona el pasado martes, en la Liga de Campeones de Europa.

El Saint-Germain emitió un comunicado oficial este miércoles, en el que aclaró que las pruebas médicas realizadas a Kvaratskhelia confirmaron una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El club francés anunció a través de su página oficial que Kvaratskhelia se someterá a una operación quirúrgica en los próximos días, tras la lesión que sufrió durante el partido que terminó con la victoria del Paris Saint-Germain por 4-2.

Dembélé publicó un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que expresó su solidaridad con Kvaratskhelia, y escribió: «Mantente fuerte, Kvara».

Kvaratskhelia se prepara para iniciar un largo periodo de recuperación, y esta lesión supone un duro golpe para el Paris Saint-Germain, que pierde a uno de sus delanteros más destacados, así como para el jugador de 25 años, decidido a volver más fuerte.







