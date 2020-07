Demasiados cedidos y algún descarte: La compleja operación salida que afronta el Real Madrid

Bale y James no tendrán una salida fácil, mientras que la mayoría de cedidos que vuelven tendrá que buscar minutos fuera como Brahim y Reinier.

El , como el resto de los clubes del mundo, se prepara para vivir un mercado de fichajes muy atípico por el coronavirus. Ni uno de los clubes más poderosos del mundo ha escapado a la crisis del coronavirus y tuvo que pactar con sus jugadores una reducción de sus salarios y Florentino Pérez ya avisó que no será fácil que haya caras nuevas en el equipo blanco para la temporada 2020-21.

De hecho, uno de los asuntos que deberá resolver el club blanco es el superávit de futbolistas que tiene en su plantilla entre jugadores que no cuentan para Zidane, cedidos que vuelven pero no para quedarse y jóvenes que necesitan buscar una salida para tener los minutos que necesitan en la élite para seguir creciendo. Analizamos los distintos casos.

Los descartes

El problema con James y Bale

Los dos jugadores claramente no cuentan para Zidane que a su forma lo ha dejado ver en rueda de prensa y han cumplido un ciclo. Casi no han jugado después del parón del coronavirus pero sus salidas son las dos más complicadas de las que debe administras el club. Ambos tienen contrato y fichas altísimas a las que no quieren renunciar si salir del club supone perder dinero. Bale, uno de lo mejores pagador del equipo, ya aceptó el verano pasado ser un actor secundario antes que marcharse.

James ya estuvo cerca de irse pero el Madrid no permitió su salida al Atleti y ahora mismo tiene sobre la mesa una propuesta del Inter de Miami de la MLS, tal y como desveló Goal. Los dos pueden tener clubes interesados pero en este contexto ningún club puede pagar un traspaso alto y garantizarles un gran sueldo. Otro jugador que tiene pocas opciones de quedarse es Mariano Díaz. Zidane siempre ha dejado claro que es su tercera opción y él insistía en seguir y cambiar su opinión pero tiene novias y el Madrid ganas de vender. Tampoco parecen intransferibles si llega una oferfa jugosa Nacho y Lucas Vázquez tras un año gris aunque ambos cuentan con el favor de Zidane y el mercado a la baja juega a su favor para quedarse.

Otra oportunidad para Jovic y Militao

La mejoría de Militao en el tramo final de la temporada le ha valido para quedarse como tercer central por detrás de Sergio Ramos y Varane y en su segunda temporada se espera que demuestre definitivamente que vale lo que pagaron por él al .

Por su parte, Jovic ha vivido un año para olvidar con más polémicas que goles pero no está claro que vaya a salir por la puerta de atrás. Sin embargo, el Real Madrid pagó 60 millones de euros por él que van a ser difícilmente recuperables. Muchos equipos como el Mónaco han preguntado por él pero Zidane confía en sus cualidades y los blancos no quieren depreciar su valor con una cesión.

En busca de minuto para Brahim y Reinier

Como ya explicó Goal, Reinier tiene una oferta del Bayer Leverkusen para marcharse cedido, un club donde ya se fogueó con grandes resultados Dani Carvajal. El Castilla le viene pequeño y el primer equipo grande, necesita minutos y la puede ser un buen destino.

Una situación similar vive Brahim Díaz, que esta temporada sólo ha jugado poco más de 200 minutos. Hasta ahora se ha negado a salir cedido y quería ganarse su sitio en el primer equipo pero, según As, el insiste en acogerle y el club lo ve con buenos ojos.

Los cedidos que vuelven pero, ¿para quedarse?

Andriy Lunin: El portero ucraniano ha rendido a gran nivel en el y ante la salida de Luca Zidane, que no ha renovado, y de Areola, que vuelve al tras su cesión, podría ser uno de los pocos jugadores que vuelvan al equipo para quedarse, eso sí como suplente de Courtois.

Álvaro Odriozola: Otro de los pocos que tiene opciones de quedarse. No ha jugado prácticamente nada en sus meses en el Bayern pero la venta de Achraf puede permitir que se quede como relevo de Carvajal, que este año lo ha jugado todo.

Jesús Vallejo: No jugó mucho en la Premier y regresó a para acabar la temporada en el , donde ha tenido minutos sin ser indiscutible. No tendrá sitio y el club andaluz quiere que se quede una temporada más cedido pero el Madrid no quiere precipitarse por si puede venderle definitivamente.

Sergio Reguilón: La continuidad de Marcelo y el buen hacer de Mendy complican su vuelta. El ve con buenos ojos extender la cesión una temporada más tras su buen rendimiento y el jugador parece que también, ya que cree que una cesión puede ayudarle a volver en el futuro más que salir traspasado a otros clubes que se han interesado.

Martin Odegaard: Tiene un año más de cesión en la y parece que lo cumplirá. Se ha hablado mucho de su vuelta pero parece que será mejor que sea indiscutible en San Sebastián que suplente habitual en un centro del campo muy poblado, ya que Modric seguramente se quede un año más.

Dani Ceballos: Parece que no tendrá sitio. El quiere quedárselo pero tiene más novias y él no para de lanzar guiños a su vuelta al , donde quiere reconciliarse con la afición tras su polémica marcha. No le faltarán ofertas y este verano sí está abierto a un traspaso tras haber roto con su anterior agencia de representación.

Takefusa Kubo: En su cesión en el fue de menos a más. Volverá a salir cedido y ya ha sonado para Granada, Betis y Sevilla. Los blancos pretenden hacer caja por su cesión, que la tasan en 3 millones de euros más el pago de la ficha.

Óscar Rodríguez: Sus golazos en el no han pasado desapercibidos y también tiene varios pretendientes para seguir en Primera ya sea como cedido o traspasado tras el descenso del club de Butarque.

Jorge De Frutos: También volverá a salir cedido tras su paso por el Rayo pero se espera que esta vez se asiente en Primera y el Betis ya ha mostrado interés en él.

Borja Mayoral: Un buen año cedido en el que no le valdrá para quedarse pero sí para encontrar acomodo con facilidad. El Getafe también es uno de sus pretendientes.