«Demasiado»: los aficionados al Mundial revelan la impactante cantidad que pagaron por una sola entrada

Es el mayor torneo de fútbol del planeta, que se celebra por primera vez en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Y si quieres estar allí en persona? Te va a costar un ojo de la cara.

La FanZone de GOAL preguntó a los aficionados: ¿cuánto has pagado por tu entrada? Las respuestas fueron de cifras desorbitadas a otras que dejaban boquiabierto.

«Demasiado», se rió un aficionado antes de dar una cifra. Al presionarlo, respondió: «Para mí, demasiado son unos mil quinientos dólares».

No todos pagaron esa cifra, pero los precios siguieron siendo altos. Un aficionado gastó 1.000 dólares por entrada y lo tomó con calma.

«¿1.000 dólares? ¿Crees que es un precio justo?», preguntó el entrevistador.

«Sí, eso creo», respondió.

Quienes planificaron con antelación pagaron menos: un aficionado consiguió su entrada por 500 dólares con un código de preventa y otra pareja gastó unos 500 dólares cada uno. El más afortunado pagó solo 380 dólares, casi una ganga para el Mundial de 2026.

Otro pagó solo 800 dólares.

«¿800 dólares? ¿Cada uno?».

«Sí, cada uno».

Aun así, no todos estaban contentos: uno que pagó 220 dólares lo resumió bien: «Ojalá fuera más barato, pero...».

Esa frase inconclusa resume con honestidad la experiencia de la venta de entradas.

Los precios pagados por los aficionados oscilaron entre 220 y 1.500 dólares por un solo partido, pero todos tenían algo en común: acudieron al estadio. Para el Mundial, parece que nada es demasiado.