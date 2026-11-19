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El Manchester United es demasiado bueno para descender, según ha declarado Paul Ince a GOAL. El exjugador ha explicado qué se consideraría un éxito para el nuevo técnico, Mauricio Pochettino, al final de su primera temporada al frente del equipo. El argentino hereda una plantilla hundida en la zona de descenso de la Premier League, aunque todavía se la considera candidata a clasificarse para competiciones europeas.

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Pochettino trabajó con Messi y Kane

Michael Carrick llevó al Manchester United al tercer puesto y a la Champions League tras completar la temporada 2025-26 como entrenador interino en Old Trafford. Esos resultados le valieron un contrato de dos años.

Apenas unas semanas después de firmarse ese acuerdo, sus términos quedaron sin efecto y se produjo otro cambio en el banquillo. Ahora se prefiere la experiencia al potencial: Pochettino ha trabajado a lo largo de su carrera con los ganadores del Balón de Oro Lionel Messi y Harry Kane.

Después de que en su momento se barajaran las opciones de Eddie Howe y Antonio Conte , el club deposita su confianza en un sudamericano que ha roto sus vínculos con la selección masculina de Estados Unidos tras pasar anteriormente por Southampton, Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain.

El Manchester United, en zona de descenso

Pochettino necesita tener un impacto inmediato, ya que el United ha caído al 18.º puesto de la Premier League , con solo ocho puntos después de 10 jornadas. Aún hay tiempo de sobra para corregir errores y empezar a escalar posiciones.

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Ince espera que así sea y ve pocas posibilidades de que el Manchester United siga atrapado en la lucha por evitar el descenso. Asegura que es «mejor» que Brighton y Bournemouth, situados en la zona alta, y que corresponde a jugadores como el capitán Bruno Fernandes y los fichajes de verano Youri Tielemans y Andrey Santos demostrarlo.

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¿En qué posición acabará el Manchester United esta temporada?

La amenaza del descenso ha dado pie a numerosos titulares y debates, pero Ince, exjugador del Manchester United y campeón de liga, declaró a freebets.com en colaboración con el que habló, a GOAL cuando se le preguntó qué supondría un éxito para Pochettino: «No van a descender.

«Como es el Manchester United, todo el mundo exagera. Es estupendo para la prensa, para los analistas y para los exjugadores, pero tienen un equipo lo bastante bueno. Si miras el partido contra el Villa, crearon muchísimas ocasiones y podrían haberlo ganado perfectamente.

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«Tienen calidad más que suficiente para salir de ahí. Creo que, si pueden acabar séptimos u octavos e intentar clasificarse para Europa este año, sería una temporada exitosa para Pochettino.

«Desde luego, tienen jugadores capaces de hacerlo. Que nadie me diga que la plantilla del Manchester United no es mejor que la del Brighton, la del Bournemouth o la del Everton. La plantilla es mejor. Hay algo que no termina de funcionar.

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«Así que, si Poch descubre qué es lo que falta, me gustaría verlos subir con fuerza en la clasificación. El único problema es que, cuando estás ahí abajo, y yo he estado ahí antes, la mentalidad es distinta.

«Cuando te ves con el Manchester United entre los tres últimos, necesitas gente que luche, trabaje duro y pelee. No todo consiste en jugar un fútbol bonito. Así que será interesante ver qué pasa. Pero no tengo ninguna duda. Si pueden acabar séptimos u octavos y clasificarse para Europa, creo que eso sería una temporada exitosa para Pochettino».

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Calendario del Manchester United: le esperan pruebas difíciles

Pochettino afronta pruebas importantes antes de que se abra el próximo mercado de fichajes en enero y surjan oportunidades para renovar una plantilla que no está rindiendo al nivel esperado. Su primer partido como técnico del United será una visita a Anfield el domingo para enfrentarse a su viejo adversario, el Liverpool .

Antes de que termine el año, también se enfrentará a Newcastle, Coventry, Arsenal, Nottingham Forest y Sunderland, además de medirse al Sporting y al RB Leipzig en la Champions League.