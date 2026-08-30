"Son dos chicos que pueden aportarnos, y lo harán, una dimensión diferente aquí; hoy lo han demostrado", elogió el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, en Sky a los dos jugadores sobresalientes en la victoria en casa por 2-0 ante el Hamburgo el sábado por la noche.

Giannis Konstantelias y Konstantinos Karetsas entusiasmaron en sus debuts en la Bundesliga y le dieron al BVB algo que últimamente se echaba mucho de menos en el Signal Iduna Park: fútbol espectacular. Pero no solo por el espectáculo en sí, sino al mismo tiempo al servicio del equipo y también rentable en el arranque de la Bundesliga. "El personal te da eso que muchos quizá también exigen: cosas espectaculares. Este año hemos mejorado algo más en ese aspecto. Espero que estos chicos, que son muy fuertes técnicamente, muestren sus cualidades", había formulado Kovac sus expectativas antes del partido.

Lo que el técnico del BVB podría querer decir con esa otra dimensión es lo siguiente: los dos nuevos fichajes griegos, que llegaron cada uno desde ligas europeas menores, pueden hacer todo lo que hace Julian Brandt, que se marchó y ahora juega en el Ajax de Ámsterdam, pero además añaden un componente decisivo. Konstantelias y Karetsas son todavía más diferenciales que Brandt porque pueden generar dinamismo en estático mejor que él. Tienen un punto más de iniciativa que su predecesor alemán y poseen esa cualidad tan importante, especialmente entre líneas de las estructuras rivales, de generar impulsos por sí mismos de la nada y crear así una y otra vez nuevas situaciones de juego.

BVB: ¿Qué tal estuvo Giannis Konstantelias contra el Hamburgo?

En los emocionantes primeros 45 minutos contra el Hamburgo, Karetsas y Konstantelias fueron una y otra vez el pilar fundamental del juego ofensivo del Dortmund. Este último confirmó las buenas sensaciones que ya había dejado en la Supercopa contra el Bayern (1-2) el pasado fin de semana: la conducción cerrada de balón de Konstantelias a máxima velocidad es impresionante, al igual que su agilidad y su fluidez en los movimientos. A eso se suma un alto grado de agresividad sin balón, algo que volvió a demostrar el sábado por la noche, no en último lugar con su recuperación en el centro del campo, celebrada con frenesí por el público, en torno a la media hora.

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Que Konstantelias marcara poco antes del descanso el 2-0 definitivo y celebrara así también su estreno goleador con el BVB fue la tan citada guinda del pastel. "La primera parte fue top, fue perfecta. Hicimos todo lo que queríamos hacer", se deshizo en elogios el jefe de la defensa, Waldemar Anton, en Sky sobre la actuación del Dortmund en la primera mitad. El gol de Konstantelias llegó con algo de fortuna, porque el balón fue desviado por un defensa del Hamburgo, pero aun así rebosó creatividad, ya que el internacional griego en realidad había apuntado al palo corto con una definición sin mirar.

Con su desparpajo, Konstantelias ya va camino de convertirse en un favorito de la afición tras apenas unos 100 minutos con la camiseta negra y amarilla. Y uno puede imaginar perfectamente cómo habría podido continuar ese camino en las próximas semanas. Pero, algo muy triste no solo desde la perspectiva del BVB, sino también desde la del espectador neutral de la Bundesliga, es posible que por ahora no volvamos a ver a Konstantelias desequilibrar con tanta belleza como en su estreno liguero.

¿Se ha lesionado de gravedad el nuevo fichaje del BVB Giannis Konstantelias?

"Naturalmente, hoy debemos ser un poco prudentes con lo que comunicamos. Pero sí tememos una lesión más grave", dijo el director deportivo del Dortmund, Ole Book, en Sky y añadió al ser preguntado si Konstantelias podría haberse roto el ligamento cruzado: "Ese temor existe."

En la misma línea se expresó también un frustrado Kovac tras el partido. "Ya estamos hablando de algo más serio. El domingo le harán pruebas. Pero al menos no suena bien, por lo que me ha dicho el médico", señaló el técnico del BVB.

Poco después de rozar su segundo gol, Konstantelias se lesionó presuntamente en la rodilla en un movimiento desafortunado durante un duelo, cayó primero al suelo y en su sustitución en el minuto 54 dio la sensación de que se temía lo peor. Si los temores se confirman tras las pruebas más exhaustivas del domingo y Konstantelias tiene que estar realmente de baja durante meses, sería un duro golpe tras un debut tan prometedor, tanto para él mismo como para el BVB.

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El fichaje de 26 millones de euros ya ha dejado más que entrever que mejora de forma significativa el juego ofensivo del Borussia. Y que, sin él, el equipo también parece bastante más pesado. Que el BVB ya no fuera tan dominante en la segunda parte se debió, por un lado, sin duda a la clara mejoría en el rendimiento del conjunto visitante de Hamburgo. Pero, por otro, con Konstantelias también abandonaron el campo muchísima movilidad e imaginación en el juego.

"Cuando el Dortmund juega de derecha a izquierda, cuando juega entre líneas, primero te pasas mucho tiempo corriendo detrás del balón y no consigues entrar realmente en la presión. Ese fue nuestro problema", explicó el capitán del Hamburgo, Nicolai Remberg, en Sky, sobre por qué tuvieron tan poco que oponer al BVB en el primer tiempo.

Giannis Konstantelias y Konstantinos Karetsas entusiasman en el BVB

Konstantelias fue, junto a su compatriota Karetsas, la pieza más importante en los problemas del Hamburgo, ya que fueron precisamente los dos nuevos talentos creativos los que rotaron constantemente con inteligencia, los que mantuvieron el juego entre líneas a un nivel enormemente alto con su perfecto dominio del balón y le dieron velocidad y precisión al mismo tiempo. "Brutal", calificó Anton la actuación de los dos griegos. "La movilidad que tienen, lo peligrosos que son, eso es una gran cualidad a esa edad y también lo necesitamos para el futuro. Me alegro de que estén con nosotros".

No solo los aficionados del BVB deberían considerar una pena, tras estas primeras impresiones del dúo, que Karetsas vaya a quedarse ahora sin su socio ideal durante un largo periodo. Y desde la perspectiva de Dortmund surge una pregunta urgente: ¿cómo se sustituye a Konstantelias? "Me dio muchísima pena por el chico. Ha tenido una gran presencia aquí desde el primer día, también en el vestuario. Todos le tenemos ya mucho cariño. Cuando luego juegas una primera parte tan buena, tienes que ser sustituido y se teme algo más grave, es simplemente increíblemente amargo", subrayó Book, que había seguido con gesto preocupado la lesión del mediapunta ofensivo al que él y los demás dirigentes del club querían tener sí o sí.

El sábado, Kovac metió en el partido al más defensivo Marcel Sabitzer por Konstantelias, y al austriaco, como era de esperar, le faltó claramente el desparpajo de su predecesor. Puramente por el perfil de juego, Samuele Inacio, que tras entrar ante el Hamburgo acaparó la atención con una roja relámpago y tuvo que abandonar rápido el campo, sería el sustituto predestinado de Konstantelias. Sin embargo, cabe dudar de que el talento de 18 años esté ya preparado para ello en la medida necesaria.

¿Podría regresar ahora Jadon Sancho una vez más al BVB?

Maximilian Beier es una alternativa más experimentada, aunque entonces Kovac tendría que volver a apartarse de su plan de utilizar en el futuro al internacional alemán en uno de los dos carriles. Y así quedaría vacante en la plantilla precisamente el puesto de Beier para las bandas.

Sea como sea, es perfectamente imaginable que las cabezas pensantes en materia de fichajes vuelvan a echar humo en los pocos días que quedan hasta el cierre del mercado de verano el martes (1 de septiembre) a las 20:00. Así lo insinuó también el director general deportivo Lars Ricken: "Dependiendo de la gravedad real de la lesión, orientaremos nuestros próximos pasos en consecuencia. Pero una cosa está clara: en los próximos tres días no tenemos nada previsto".

Pero ¿qué ayuda de última hora podría entrar en consideración como sustituto directo en caso de que se cumplan los peores temores con Konstantelias, algo que incluso Ricken daba por hecho?

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Said El Mala, el jugador que quería el Dortmund antes del acuerdo por Konstantelias, ha renovado con el 1. FC Colonia y ya no está disponible. Por eso ahora podría volver a imponerse otro nombre: Jadon Sancho. El inglés sería una solución predestinada, es un tipo de jugador similar a Konstantelias y, como él y Karetsas, también tiene la calidad para generar dinamismo en estático. En las últimas semanas y meses ha habido muchísimas especulaciones sobre un nuevo regreso de Sancho al BVB, aunque lógicamente se enfriaron tras los fichajes de Karetsas y Konstantelias.

En Dortmund, Sancho vivió en cualquier caso los mejores años de su carrera hasta la fecha. Y tras el final de su contrato con el Manchester United, el ya 26añero sigue sin nuevo club y llegaría libre. En ese sentido, sería un riesgo bajo, aunque para una tercera etapa en el Borussia Sancho tendría que estar dispuesto a asumir una reducción salarial considerable. Y luego también sigue en pie la cuestión deportiva de si el que fuera supertalento podrá volver a alcanzar alguna vez su mejor versión. Sus últimas cesiones al Chelsea y al Aston Villa transcurrieron, como es sabido, de manera ampliamente decepcionante.