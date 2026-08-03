La pretemporada llega a su fin, ya se han disputado los primeros partidos oficiales y el mercado de fichajes está en plena ebullición. La nueva temporada de la Eredivisie está ya a la vuelta de la esquina. En una serie de previas de la temporada, esta semana analizamos a los dieciocho clubes de la Eredivisie. En este artículo, ponemos el foco en el Ajax. Analizamos su verano de fichajes, profundizamos en el estilo de juego de Míchel, señalamos a un jugador que puede sorprender y hacemos algunas otras predicciones (atrevidas) para la nueva temporada.

Míchel afronta como nuevo entrenador del Ajax una misión complicadísima: volver a convertir al conjunto de Ámsterdam en aspirante al título. A la hora de reforzar la plantilla, se ha apostado conscientemente por jugadores con experiencia que puedan marcar diferencias de inmediato. Si ese cambio de rumbo será suficiente para devolver al Ajax a la élite, es algo que deberá verse en los próximos meses.

La temporada 2025/26 fue para el Ajax una de las que conviene olvidar cuanto antes. Después de que el título de liga se escapara por muy poco con Francesco Farioli, su sucesor John Heitinga debía devolver el fútbol atractivo al equipo. Sin embargo, prácticamente todas las decisiones tomadas salieron mal. En una sola temporada hubo hasta tres entrenadores principales distintos al frente del grupo y, con muchísimas dificultades, finalmente se aseguró a través de los play-offs por las competiciones europeas un billete para la ronda previa de la Conference League.

El director deportivo Jordi Cruijff intervino después con firmeza. Se hizo una profunda criba en la plantilla y, con nada menos que cinco incorporaciones, el Ajax sumó una importante dosis de experiencia y liderazgo. El objetivo está clarísimo: el club debe volver a pelear por los títulos y tratar de reducir la distancia con el PSV. Por eso será especialmente interesante ver si Míchel logra convertir una plantilla que, sobre el papel, está mucho mejor equilibrada que la del curso pasado, en un equipo capaz de convencer semana tras semana.

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Altas y bajas

Mientras que la dirección del Ajax en el verano de 2025 apuntó sobre todo a fichajes con habilidad técnica, en las últimas semanas el énfasis ha estado, ante todo, en la experiencia. Con Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique y Tolu Arokodare, el conjunto de Ámsterdam ha incorporado la dosis necesaria de rodaje y calidad, mientras que la llegada de Marc-André Ter Stegen lleva semanas en el aire. También Daley Blind está llamado a desempeñar un papel importante con su experiencia. Por Leonardo, el Ajax llegó incluso a pagar casi veinte millones de euros.

Aun así, también existen riesgos en varios de estos jugadores. Por ejemplo, el Ter Stegen, de 34 años, solo disputó doce partidos oficiales en los últimos dos años por culpa de las lesiones, mientras que Blind ya tiene 36. ¿No frenará su presencia el desarrollo de Youri Baas y Dies Janse?

Cruijff, mientras tanto, siguió haciendo una selección muy exigente. Los jugadores con salarios más altos, Wout Weghorst y Branco van den Boomen, se marcharon libres, mientras que Sivert Mannsverk fue vendido por una cantidad modesta. Por el gran talento Sean Steur, el Ajax ingresó nada menos que 23,5 millones de euros. Además, con la salida de los cedidos Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu y Viteszlav Jaros también se liberó bastante espacio en la masa salarial. Lo mismo ocurre con Chuba Akpom, que cerró un traspaso al Ipswich Town por más de 9 millones de euros.

En cualquier caso, el Ajax quiere reforzarse en las próximas semanas con un nuevo mediocentro defensivo, aunque además parece tener que contar con una salida de Mika Godts. El belga interesa seriamente al Paris Saint-Germain, que ya tiene un acuerdo personal a grandes rasgos con una de las figuras del conjunto de Ámsterdam y ha presentado una oferta inicial de 45 millones de euros por él.

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Resultados en la pretemporada

Como el Ajax entró ya en la segunda ronda previa de la Conference League, comenzó pronto su preparación para la nueva temporada. En las últimas semanas, el trabajo de Míchel ha estado centrado sobre todo en asentar su estilo de juego.

Los resultados tenían una importancia secundaria. El Ajax abrió la pretemporada con una derrota por 3-1 ante el Panathinaikos, tras lo cual la confianza fue creciendo gracias a las victorias frente al AEK Larnaca (1-0), Olympiacos (1-0) y Burnley (2-1). Entre medias, también empató 1-1 contra el VfL Bochum. En la segunda ronda previa de la Conference League, además, el equipo de Míchel superó con claridad al FK Vojvodina. En el global de los dos partidos, el club serbio fue derrotado por un contundente 8-2. Marcos Leonardo y Tolu Arokodare marcaron el domingo sus primeros goles no oficiales con la camiseta del Ajax ante el FC Volendam (1-3).

Los jóvenes talentos Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) y Abdellah Ouazane (17) tuvieron todos en las últimas semanas la oportunidad de mostrarse ante el técnico español. De todos ellos, fue Ouazane quien más impresionó. El centrocampista dio una gran asistencia en el partido de ida ante el Vojvodina y después firmó el gol de la victoria en el amistoso contra el Burnley.

También Oscar Gloukh dio un paso al frente. Tras una decepcionante temporada de debut en Ámsterdam, el israelí lanzó un mensaje claro a Míchel con un hat-trick en la vuelta frente al Vojvodina.

El estilo de juego

El estilo de juego de Míchel está claro. El Ajax debe llevar la iniciativa. La posesión del balón es el punto de partida. El técnico español quiere que su equipo juegue en campo rival, presione pronto y genere ocasiones con mucho movimiento sin balón. La recuperación inmediata del balón también es una parte importante de su filosofía futbolística.

Con balón, el Ajax parte de un 4-3-3 con un mediocentro defensivo por delante de la defensa. A partir de ahí, uno de los laterales se incorpora al centro del campo, mientras que el otro se coloca junto a los centrales. Así se genera una salida con tres defensores centrales y un pivote que protegen el equilibrio defensivo. El bloque ofensivo está formado por dos extremos, el lateral adelantado y dos centrocampistas de vocación ofensiva que deben generar peligro entre líneas y alrededor del área. El delantero Marcos Leonardo debe permanecer en la punta el mayor tiempo posible. Del brasileño se espera, sobre todo, que actúe como rematador.

En defensa, Míchel apuesta por un equipo compacto, con distancias cortas entre líneas. A partir de ahí, el Ajax presiona arriba con frecuencia desde una estructura 4-4-2, en la que el mediapunta pasa a jugar junto al delantero.

Por ahora, Míchel está satisfecho con la forma en que su equipo asimila esos principios. "Siempre digo que cuando un jugador va hacia delante para presionar, transmite energía al equipo. Si corro con una determinada determinación para recuperar un balón, el equipo siente que tenemos la energía para volver a ganarlo. Esa energía tiene que fluir constantemente. En cada acción le demuestras a tu compañero que quieres ayudar".

"Y para atacar no necesitamos uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni diez, sino once jugadores. Queremos once jugadores para atacar. Eso tiene que hacerse con plena convicción y con una cierta alegría", dijo recientemente en la página web del Ajax.

Para ejecutar ese estilo de juego de la mejor manera, hacen falta jugadores con capacidad técnica e inteligencia táctica que reconozcan los espacios y sepan ocuparlos. Eso también explica por qué el Ajax se fijó este verano en jugadores como Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique y, casi con total seguridad, Marc-André Ter Stegen.

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El jugador clave

Quizá el secreto mejor guardado de este mercado de verano fue la llegada de Julian Brandt al Ajax. El mediapunta de 30 años firmó libre en Ámsterdam y comienza así, tras siete temporadas en el Borussia Dortmund, su primera aventura en el extranjero.

Sobre el papel, el internacional alemán en 48 ocasiones pasa directamente a estar entre las grandes figuras de la Eredivisie. La cuestión principal es hasta qué punto está realmente en forma Brandt, pero si alcanza su nivel, el Ajax tendrá a un jugador que puede decidir partidos con su técnica, creatividad y visión de juego.

Ese es exactamente el tipo de futbolista que el Ajax echó muchas veces de menos en el centro del campo la temporada pasada. El juego ofensivo a menudo parecía espeso y demasiado previsible, por lo que el conjunto de Ámsterdam dependía con frecuencia de la calidad individual de Mika Godts. Con Brandt, Míchel cuenta con un mediapunta capaz de recibir bajo mucha presión, encontrar soluciones en espacios reducidos y dejar a sus compañeros delante del portero con un solo pase filtrado. Marcos Leonardo es un delantero que puede beneficiarse de ello.

Ahora que un gran traspaso de Godts al PSG parece cada vez más realista y sigue habiendo dudas sobre su posible sustituto, Brandt apunta a convertirse en el jugador más creativo del Ajax.

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¿Quién va a explotar?

Si Abdellah Ouazane es capaz de mantener la línea mostrada en la pretemporada, tiene todo para convertirse esta temporada en una sensación en el centro del campo del Ajax. La competencia en la posición de mediapunta es fuerte con la llegada de Julian Brandt y la presencia de Oscar Gloukh, pero el joven Ouazane, de 17 años, también puede rendir muy bien como interior. Además, tiene mucho que aprender de los centrocampistas más experimentados de la plantilla.

Míchel se deshizo en elogios hacia el talento tras la victoria amistosa ante el Burnley en declaraciones a Ajax Life y parece dispuesto a darle muchas oportunidades la próxima temporada. "Las actuaciones de Ouazane son de primer nivel. Aún tiene que seguir desarrollándose, pero sin duda es un jugador que puede ayudarnos".

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¿Cuándo será un éxito la temporada?

El Ajax cerró la pasada temporada con una desventaja de nada menos que 28 puntos respecto al campeón PSV. Aun así, hace algunos meses el director deportivo Jordi Cruijff expresó la ambición elevadísima de volver a pelear directamente por el título de liga esta temporada.

Esas palabras se reforzaron este verano. Con varias incorporaciones experimentadas y de mucha calidad, el Ajax dejó claro que el club quiere pasar al ataque de inmediato. Esa ambición, además, tiene una explicación lógica. Países Bajos ha perdido definitivamente frente a Portugal la sexta plaza en la clasificación de coeficientes de la UEFA, por lo que la Eredivisie solo tendrá un billete directo a la Champions League a partir del verano de 2027.

Tras varias temporadas decepcionantes, la afición vuelve a anhelar un equipo que pelee por los títulos. Las expectativas han aumentado considerablemente por el ambicioso verano de fichajes. Por ello, presentar una candidatura seria al título de liga parece ser el objetivo mínimo para Míchel y el Ajax.

Predicciones (atrevidas)

Jugador del Año: Julian Brandt. Si el alemán se mantiene en forma, se convertirá de inmediato en el cerebro creativo del Ajax. Su visión de juego, técnica y experiencia elevarán el nivel del centro del campo.

Mayor decepción: Maher Carrizo. El Ajax invirtió fuerte el pasado invierno en el argentino, pero por ahora no parece contar con un puesto en el once inicial. La paciencia de Carrizo volverá a ponerse a prueba la próxima temporada con un papel de suplente. No es tanto que al propio Carrizo le falte mucho, sino que simplemente hay otros jugadores por delante en la jerarquía.

Mejor fichaje: Julian Brandt. ¿Quién si no? El Ajax incorpora a coste cero a un internacional alemán en 48 ocasiones que ha rendido durante años al más alto nivel. El creativo puede acabar siendo perfectamente el mejor fichaje del verano en la Eredivisie.

Máximo goleador: Marcos Leonardo. El brasileño es un goleador contrastado. Con Brandt como asistente y suficiente suministro desde las bandas, será con diferencia el máximo goleador del Ajax en la temporada 2026/27.

Resultado en Europa: Semifinales de la Conference League. El Ajax cuenta con más calidad individual que muchos de los participantes y por eso puede llegar lejos. Sin embargo, para ganar realmente el trofeo, todo tendrá que salir perfecto.

Posición final en la Eredivisie: Segundo puesto. El Ajax ha recibido este verano una importante inyección de calidad, pero el PSV sigue siendo por ahora el rival a batir. Todo apunta a que la defensa del PSV todavía se reforzará considerablemente en las próximas semanas. La plantilla del conjunto de Eindhoven sigue rebosando calidad individual y cuenta con una cantidad excepcional de jugadores capaces de marcar diferencias. Si referentes como Joey Veerman, Sergiño Dest y Ricardo Pepi se marchan tarde en el mercado sin sustitutos de un nivel similar, la lucha por el título volverá a quedar completamente abierta.

En la antesala de la primera jornada de la Eredivisie, esta semana ponemos el foco en los dieciocho clubes. ¿Quieres saber cuándo se publicará la previa de la temporada de tu club favorito? Pregúntalo en los comentarios. Y comparte también tus predicciones (atrevidas) sobre el Ajax.































