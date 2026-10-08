La Football Association (FA) ha sancionado a Marin Sherif por infringir la norma E1.2, informan medios británicos.El delantero, internacional neerlandés sub-17 en cuatro ocasiones y que juega en el Everton Sub-21, ha recibido una multa de 5.000 libras, unos 5.900 euros al cambio.

«El jugador ha admitido que infringió la norma E1.2 de la FA al hacer, permitir o posibilitar la realización de 61 apuestas en partidos de fútbol», escribe la FA. Las apuestas se realizaron entre el 20 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2026.

Según The Independent, Sherif admitió que las apuestas, con un importe total de casi 2.000 libras (2.360 euros), se hicieron desde una cuenta a su nombre. Sin embargo, también declaró que él nunca realizó personalmente esas apuestas. La FA aceptó esa versión.

«Durante una audiencia de una comisión supervisora independiente se tuvo en cuenta la rápida admisión de culpabilidad de Sherif después de que fuera acusado en agosto, su cooperación con el procedimiento y su “arrepentimiento genuino”», escribe The Independent.

Sherif, de veinte años, nació en Liberia, pero creció en Países Bajos. El delantero de 1,93 metros recaló en la cantera del Almere City, donde llamó la atención. Varios clubes se interesaron por él y finalmente fue el Everton el que se lo llevó en 2019.

Sherif se desarrolló en Liverpool y ya estuvo un par de veces cerca de debutar con el primer equipo. Sherif, que tiene contrato con el Everton hasta mediados de 2027, fue cedido la pasada temporada primero al Rotherham y después al Port Vale. Marcó dos goles con cada uno de esos clubes.

En 2023 jugó cuatro veces con la selección de Países Bajos Sub-17. En marzo de ese año, Sherif fue convocado para varios partidos de clasificación para la Eurocopa. El zurdo causó una gran impresión y finalmente pudo ir al Europeo sub-17 en Hungría. En total, suma cuatro internacionalidades en categorías inferiores.



