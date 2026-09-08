La mañana de este martes se anunció la lista de candidatos a la nueva edición del premio «Yashin» de 2026, que se otorga al mejor portero del mundo dentro de los galardones del Balón de Oro. La lista estuvo marcada por la ausencia del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma por primera vez en tres años.

La lista final de candidatos al prestigioso premio, que incluye a 10 porteros, no contó con la presencia de ningún guardameta italiano ni de jugadores que militen en la liga italiana este año.

La lista de los diez candidatos incluyó a: el marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el español Joan García (Barcelona), el suizo Gregor Kobel (Borussia Dortmund), el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa y Chelsea), el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli saudí), el español David Raya (Arsenal), el ruso Matvey Safonov (París Saint-Germain), el español Unai Simón (Athletic Club), además de Vozinha, portero de Cabo Verde (Colo-Colo y Chaves).

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Donnarumma es el poseedor del título del premio Yashin en la última edición de 2025, después de haber contribuido a liderar al París Saint-Germain hacia la conquista de su primer título en la historia en la Liga de Campeones de Europa al final de la temporada 2024-2025.

El capitán de la selección italiana es uno de los solo dos porteros que han logrado ganar el premio en dos ocasiones (en 2021 y 2025), junto al argentino Emiliano Martínez, que se coronó con el premio en 2023 y 2024.

La ausencia de Donnarumma de la lista de candidatos llega tras su traspaso a las filas del Manchester City en el verano de 2025 procedente del París Saint-Germain. Con el City ha disputado 43 partidos en todas las competiciones, en los que ha recibido 41 goles y ha dejado la portería a cero en 18 encuentros, y se coronó con los títulos de la FA Cup y la Copa de la Liga a pesar de no haber participado en ningún partido de ninguna de las dos competiciones.