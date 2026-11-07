El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en un enfrentamiento esperado cuyo principal atractivo será la lucha por el liderato, ya que la victoria daría al conjunto madrileño la oportunidad de llegar al parón internacional como líder de la tabla clasificatoria, además de enviar un mensaje contundente sobre sus verdaderas aspiraciones en la pelea por el título de Liga.

Según el diario español «As», los focos en este duelo apuntan a un nombre que destaca por encima de todos, el de Julián Álvarez, a la luz de todo lo vivido durante el pasado mercado estival en torno a su futuro y a su deseo de vestir la camiseta del conjunto catalán.

Y más allá de todos los asuntos relacionados con su futuro fuera del terreno de juego, el delantero del Atlético de Madrid se ha convertido en una fuente de buenas noticias para su equipo cada vez que se enfrenta al Barcelona, ya que el club catalán, que trató de ficharlo durante todo el verano, es una de sus víctimas favoritas.

Julián Álvarez ha logrado marcar 4 goles ante el Barcelona durante sus dos temporadas con el Atlético de Madrid.

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El delantero argentino no ha marcado tantos goles a ningún otro equipo como los que ha anotado en la portería del Barcelona, con la excepción del Real Madrid y el Rayo Vallecano, a los que ha marcado el mismo número de goles a cada uno.

Pero Álvarez sale favorecido en esta comparación gracias a dos asistencias ante el conjunto catalán, frente a una sola asistencia ante el Real Madrid, y ninguna asistencia ante el Rayo Vallecano.

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El delantero argentino representa un gran quebradero de cabeza para el equipo de Hansi Flick, lo que lleva a Diego Simeone a confiar en él para decantar el enfrentamiento. Los cuatro goles de Álvarez en la portería del Barcelona llegaron en distintas competiciones, ya sea la Liga española, la Copa del Rey o la Liga de Campeones de Europa, y además marcó tanto en el estadio Metropolitano como en el feudo del conjunto catalán.

El delantero argentino marcó 4 goles en 9 partidos ante el Barcelona, mientras que Simeone prefirió darle descanso en el partido de Liga que se disputó en el estadio Metropolitano la temporada pasada, de cara al enfrentamiento que midió a ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa 4 días después.

Los enfrentamientos de Julián Álvarez ante el Barcelona merecen un repaso detallado, pues ambos equipos se midieron la temporada pasada en la Copa del Rey, concretamente el 12 de febrero, cuando el estadio Riyadh Air Metropolitano acogió un duelo con una gran afluencia de público, en el que el Atlético de Madrid logró arrollar al Barcelona por un contundente 4-0, en un partido que la afición del conjunto madrileño todavía recuerda bien.

El Atlético ofreció una primera parte espectacular, coronada con un cuarto gol firmado por Álvarez, que jugó durante 68 minutos antes de que Simeone lo sustituyera por Alexander Sørloth.

El equipo madrileño puso un pie en las semifinales, pero sufrió enormemente durante el partido de vuelta, que terminó con victoria del Barcelona por 3-0.

Álvarez fue titular en aquel partido, antes de abandonar el terreno de juego en el minuto 69, para dar paso a Álex Baena.

Casi dos meses después, concretamente el 8 de abril, Álvarez volvió a dejar su sello ante el Barcelona, tras marcar un gran gol de falta directa en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa en el estadio Camp Nou.

El gol dio al Atlético de Madrid la ventaja por 1-0, y el delantero argentino lo celebró con gran entusiasmo, después de adelantar a su equipo en un enfrentamiento que terminó con la eliminación del conjunto de Flick del torneo, tras marcar Sørloth el segundo gol.

Álvarez disputó el partido completo sin ser sustituido. Y en el encuentro de vuelta, el Barcelona logró la victoria por 2-1, pero se despidió del torneo, y el delantero argentino también participó en el partido completo.

Así, el Atlético de Madrid asestó dos duros golpes al Barcelona en la Copa y la Liga de Campeones, y Álvarez estuvo muy presente en el corazón de la lucha por los títulos con su equipo.

Después de eso, llegó el Mundial, luego las declaraciones de Álvarez en las que manifestó su deseo de marcharse, hasta la denuncia que presentó el Atlético de Madrid contra el Barcelona, de modo que el asunto se convirtió en un largo culebrón durante el pasado verano, mientras el club madrileño se mantenía firme en su postura e insistía en defender sus intereses.

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Los goles de Álvarez ante el Barcelona no fueron fruto de la temporada pasada, pues el delantero argentino ya había perforado la portería del conjunto catalán en dos ocasiones durante su primera temporada con la camiseta del Atlético de Madrid, en la temporada 2024-2025.

La primera vez fue el 25 de febrero de 2025, cuando el Barcelona y el Atlético de Madrid empataron 4-4 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en un nuevo partido de locura como los que ambos equipos acostumbran a ofrecer.

«La Araña» logró abrir el marcador a favor del Atlético de Madrid con el gol del 1-0, y además disputó el partido completo. Pero el Barcelona resolvió el enfrentamiento de vuelta en el estadio Metropolitano y se clasificó para la final, con lo que el conjunto madrileño recibió un duro golpe, mientras que Álvarez también participó en el encuentro completo.

Y en la Liga española, menos de un mes después, el Barcelona logró la victoria sobre el Atlético de Madrid por 4-2 en el estadio de este último, en el marco de la jornada 28 de la competición. El partido, disputado el 16 de marzo, vio a Álvarez abrir el marcador para el conjunto madrileño, que logró ponerse por delante con dos goles sin respuesta, antes de que su rendimiento decayera y le diera al Barcelona la oportunidad de remontar, dar la vuelta al marcador y lograr la victoria por 4-2.

Álvarez abandonó el terreno de juego en el minuto 60, para dar paso a Alexander Sørloth como sustituto, antes de que este último lograra marcar el segundo gol del Atlético de Madrid 10 minutos después de su participación.

De este modo, Julián Álvarez ha marcado 4 goles en 9 partidos ante el Barcelona. Y durante su primera temporada con el Atlético de Madrid, el conjunto madrileño logró la victoria en uno de los dos enfrentamientos de la Liga española y perdió el otro, además de quedar eliminado de la Copa del Rey a manos del conjunto catalán.

En cuanto a la temporada pasada, fue más exitosa para el conjunto de Diego Simeone, tras lograr eliminar al Barcelona de la Copa del Rey y la Liga de Campeones de Europa, pese a perder los dos partidos de la Liga española, cabe señalar que Álvarez no participó en el enfrentamiento del Riyadh Air Metropolitano.

Álvarez estrenó su cuenta goleadora en la Liga española durante la temporada actual en la décima jornada, ante el Deportivo, tras convertir un gran pase de Grimaldo en gol, para anotar el gol de la victoria del Atlético de Madrid.

El delantero argentino había perforado la portería cuatro días antes ante el Stuttgart en la Liga de Campeones de Europa, en el partido que terminó con empate a 1-1.

Álvarez tiene 26 años, y su valor de mercado alcanza los 110 millones de euros, además de que su contrato con el Atlético de Madrid se extiende hasta el año 2030. El delantero argentino es el mejor jugador del conjunto madrileño y el más influyente y decisivo, y los niveles que ha mostrado con el avance de la temporada han demostrado que ha comenzado a recuperar su mejor estado.

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Álvarez ha disputado durante la temporada actual 11 partidos, con 7 en la Liga española y 4 en la Liga de Campeones de Europa, en los que ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias.

Julián Álvarez ofreció una primera temporada prometedora con la camiseta del Atlético de Madrid, pues durante la temporada 2024-2025 participó en 57 partidos, con 37 partidos en la Liga española, 10 en la Liga de Campeones de Europa, 7 en la Copa del Rey y 3 en el Mundial de Clubes.

El delantero argentino logró marcar 29 goles, de los cuales 17 en la Liga española, 7 en la Liga de Campeones de Europa y 5 en la Copa del Rey, además de dar 8 asistencias, con 4 en la Liga, una en la Liga de Campeones, dos en la Copa del Rey y una en el Mundial de Clubes.

Pero Álvarez no pudo repetir durante la temporada pasada sus destacados números, tras decaer su rendimiento en la Liga española, pese a mantener su buen nivel en la Liga de Campeones de Europa, y contribuir con sus goles a que el Atlético de Madrid alcanzara las semifinales del torneo.

El delantero argentino disputó 49 partidos, con 29 en la Liga española, 15 en la Liga de Campeones de Europa, 4 en la Copa del Rey y un partido en la Supercopa de España.

Marcó 20 goles, de los cuales 8 en la Liga, 10 en la Liga de Campeones y dos en la Copa del Rey, además de dar 9 asistencias, con 4 en la Liga española, 4 en la Liga de Campeones y una en la Copa del Rey.

La afición espera uno de los enfrentamientos más destacados de la temporada, cuando el Barcelona visite al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.

«La Araña» espera volver a picar al conjunto catalán, tras acostumbrarse a hacerle daño en los enfrentamientos anteriores, pese a que es el mismo equipo al que deseó incorporarse el pasado verano.