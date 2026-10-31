Los ecos de la abultada derrota que sufrió el Al-Ahli en el pequeño clásico ante el Al-Shabab siguen proyectando su sombra sobre la Liga Roshn saudí.

El Al-Shabab venció al Al-Ahli por 6-1, en el partido que los enfrentó ayer viernes, en el estadio SHJ Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Una de las figuras de aquel encuentro fue el delantero brasileño Ricardo Mathias, quien marcó el primer gol del Al-Shabab tras solo 66 segundos, después de robarle el balón a Rayan Hamed, defensa del Al-Ahli, y colocar la pelota en la portería del guardameta Abdulrahman Al-Sanabi.

Mathias también anotó el cuarto gol del equipo capitalino en el minuto 48, tras convertir un centro del extremo belga Yannick Carrasco en gol con un remate de cabeza.

Es cierto que el delantero brasileño marcó dos goles, pero además provocó otros dos; el primero lo anotó Carrasco de tiro libre, falta que él mismo provocó, después de rematar un balón que Al-Sanabi detuvo con la mano fuera del área, por lo que fue expulsado de forma directa.

El joven delantero también se ganó un penalti, tras ser derribado dentro del área, que el delantero colombiano Roger Martínez convirtió en el tercer gol del Al-Shabab.

Lo curioso es que Mathias hizo todo esto siendo propiedad del Al-Ahli, ya que pasó de este al Al-Shabab durante el pasado mercado de fichajes de verano, en calidad de cedido por una temporada.

El delantero brasileño se incorporó al Al-Ahli procedente del Internacional en enero del año pasado, pero solo disputó 6 partidos con el primer equipo, en los que no marcó ningún gol.

Pese a ello, Mathias mostró buenas cualidades durante su participación con el equipo sub-21 del Al-Ahli la pasada temporada en la Liga Joy de Élite, y marcó 4 goles en las últimas 4 jornadas, a pesar de que el equipo no atravesaba su mejor momento.

Sin embargo, el Al-Ahli no prestó atención a esas señales, y no dio a su delantero brasileño la oportunidad de aparecer con el primer equipo, para que fuese el recambio del delantero inglés Ivan Toney en caso de ausencia, como ocurrió ante el Al-Shabab.

El Al-Ahli decidió sacrificar a Ricardo Mathias, quien firmó él mismo su abultada derrota en la Liga Roshn, con dos goles que elevaron su cuenta con el Al-Shabab a 4, a pesar de que solo disputó 5 partidos con el equipo.

Cabe recordar que el Al-Ahli tiene la oportunidad de corregir su situación, ya que el futbolista de 20 años regresará a sus filas durante el próximo mercado de fichajes de verano, tras finalizar su cesión con el Al-Shabab al término de la presente temporada.