Del ridículo al dominio: Simeone convierte al Atlético en la bestia negra del Real Madrid

El Real Madrid ya no es la parte dominante en el derbi de la capital como lo era antes, después de que Diego Simeone lograra darle la vuelta por completo a la ecuación. Desde la llegada del entrenador argentino al Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco pasó de ser una víctima habitual a convertirse en uno de los rivales más incómodos para el Real Madrid; es más, se ha convertido en el equipo que más puntos le ha arrebatado en LaLiga durante este periodo.

Hace años, en el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu se desplegó una pancarta con una frase irónica: "Buscamos un rival digno del derbi", en alusión a las grandes diferencias que separaban al Real Madrid de su vecino, el Atlético, que durante unos 14 años sufrió ante su eterno rival.

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Pero la llegada de Diego Simeone al banquillo en diciembre de 2011 lo cambió todo. Simeone asumió el mando de un equipo que vivía una situación de caos, después de haber caído eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete y de encontrarse en zona de descenso en LaLiga, pero no tardó en reordenar las cosas y en devolverle al Atlético su carácter competitivo.

El inicio no fue fácil en el derbi, ya que el Atlético perdió sus tres primeros enfrentamientos en LaLiga bajo la dirección de Simeone, antes de que llegara el verdadero punto de inflexión en la final de la Copa del Rey de 2013, según informó el diario español "Marca".

En el estadio Santiago Bernabéu, el Atlético logró una victoria histórica sobre el Real Madrid, y desde aquella noche comenzó un nuevo capítulo en el derbi de la capital, durante el cual el conjunto rojiblanco se convirtió en un rival tremendamente complicado para su vecino blanco.

La escena se repitió el pasado domingo, después de que el Atlético lograra derribar al Real Madrid, elevando así su cuenta a 48 puntos conseguidos ante el conjunto blanco en LaLiga desde que Simeone asumió las riendas del equipo.

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Con esta cifra, el Atlético supera por un punto de diferencia al Barcelona, que ha sumado 47 puntos ante el Real Madrid durante el mismo periodo, si bien el conjunto catalán ha disputado un partido menos, a la espera del esperado Clásico de octubre para dirimir la ventaja. Y la superioridad del Atlético no se limita al liderato, ya que el Villarreal aparece en tercera posición con una gran diferencia, después de haber conseguido 34 puntos ante el Real Madrid durante los últimos 15 años, en 27 partidos.

El Villarreal iguala al Real Betis y al Valencia en puntos logrados ante el Real Madrid, aunque estos dos equipos han disputado un mayor número de partidos. Por detrás de estos nombres aparecen el Sevilla, la Real Sociedad y el Athletic, que han sumado 22, 20 y 18 puntos respectivamente ante el Real Madrid durante el mismo periodo.