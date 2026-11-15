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El enfrentamiento entre las selecciones de España e Inglaterra vivió un ambiente cargado de tensión durante la primera mitad, después de que la crispación entre los jugadores de ambos combinados se extendiera desde el terreno de juego hasta el túnel que conduce a los vestuarios, con la aparición de disputas verbales entre varios jugadores durante su camino al descanso en el estadio Metropolitano.

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El diario español "Sport" señaló que un estado de tensión se apoderó de los jugadores tras una serie de jugadas polémicas, en medio del aumento de la dureza de los duelos y de las protestas por las decisiones arbitrales, antes de que las cosas derivaran en enfrentamientos entre algunos integrantes de ambos equipos lejos de la mirada de los aficionados.

La chispa de la tensión se encendió tras la señalización de un penalti a favor de Inglaterra en el minuto 44, después de una entrada de Pau Cubarsí sobre Harry Kane, estrella de la selección inglesa, dentro del área, pena máxima que Kane transformó con éxito, otorgando a su selección la ventaja por un gol a cero, con un potente disparo que Unai Simón no pudo detener.

La decisión provocó el enfado de los jugadores de España, debido a que reclamaban una falta previa al inicio de la jugada, después de que Marc Cucurella cayera tras una entrada de Elliot Anderson, lo que llevó al árbitro Clément Turpin a esperar la revisión del VAR antes de confirmar la señalización del penalti.

Las protestas elevaron aún más la tensión del ambiente, especialmente con la presencia de otros roces durante la primera parte, entre ellos entradas que vivieron momentos de tensión entre Fabián Ruiz y Morgan Rogers, acumulándose las desavenencias antes de que los jugadores se dirigieran a los vestuarios.

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Enfrentamiento entre Fabián Ruiz y Rogers

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Según lo informado por la radio española "Cadena SER", Fabián Ruiz, jugador del Paris Saint-Germain, protagonizó un enfrentamiento con Morgan Rogers, jugador del Chelsea, debido a la dureza de los duelos durante el partido, y el enfrentamiento verbal entre ambos estuvo a punto de derivar en un altercado.

La radio indicó que los jugadores continuaron la discusión mientras se dirigían al túnel, antes de la intervención de Ben White para contener la situación, en un momento en el que la zona que conduce a los vestuarios vivió otras tensiones entre integrantes de ambas selecciones.

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Añadió que Marc Cucurella y Jude Bellingham también protagonizaron un enfrentamiento, en medio de informaciones sobre protestas mutuas y roces ocurridos durante el trayecto de los jugadores hacia los vestuarios.

El árbitro no mostró ninguna tarjeta durante estos incidentes antes de que los jugadores entraran al túnel, mientras que todavía no está claro si alguno de los sucesos quedará reflejado en su informe final.

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En cuanto al marcador, la selección inglesa terminó la primera parte por delante gracias al gol de Harry Kane, pese al dominio español en algunos tramos del juego, prosiguiendo el encuentro en medio de un ambiente tenso entre los jugadores de ambas selecciones.