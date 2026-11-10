No fue una simple convocatoria más con la selección, sino un momento que esperó siete años enteros. Así recibió Marc Roca su primera llamada para unirse a la selección absoluta de España, convirtiendo años de paciencia y trabajo en silencio en una de las historias más bonitas del fútbol español en 2026.

Con gran entusiasmo, el centrocampista del Real Betis atendió su primera llamada para unirse a la selección absoluta tras una larga trayectoria en las categorías inferiores, y fue una de las mayores sorpresas en la última lista de Luis de la Fuente para la Liga de Naciones de Europa.

Roca es un jugador de confianza para el seleccionador, con quien coincidió en las etapas de las selecciones sub-19 y sub-21, y celebró su incorporación al grupo que acaba de proclamarse campeón del mundo en una rueda de prensa celebrada este martes.

Roca comenzó sus declaraciones en la rueda de prensa afirmando: «Es un placer estar siempre aquí», consciente de la dura competencia por su puesto, que se ha visto aliviada por la ausencia de Rodri.

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Y añadió: «Ojalá Rodri no estuviera lesionado, pero me toca a mí estar aquí, y estoy muy ilusionado y con muchas ganas de ayudar al equipo. He trabajado duro durante mucho tiempo y he demostrado que tengo el nivel necesario para estar aquí».

La esperé mucho tiempo

Roca dijo con un evidente tono de alivio: «Siempre he trabajado y soñado con jugar con la selección absoluta. Mi camino ha sido largo, pero siempre he tenido ese objetivo entre ceja y ceja, y lo celebro con mucha ilusión. Valoro aún más este logro porque a veces las cosas llegan rápido y de forma repetida, mientras que yo he esperado mucho tiempo, siete años, así que lo recibo con una alegría desbordante, una gran satisfacción y una profunda satisfacción personal».

El jugador del Real Betis agradeció a Luis de la Fuente la confianza depositada en él, subrayando: «Conocemos su carácter incluso antes que sus cualidades futbolísticas. Siempre lo hemos visto como un entrenador de grandes capacidades y un talento extraordinario, con esa calidez humana que hace que el equipo rinda al máximo. Esperamos que siga consiguiendo todo lo que se proponga durante muchos años más».

La esencia es la misma

Roca añadió, durante sus declaraciones: «La esencia de la selección absoluta es la misma que la de la sub-21».

El jugador catalán volverá a coincidir con un buen número de compañeros de su generación que se abrieron camino desde la sub-21 hasta la selección absoluta: Unai Simón, Fabián Ruiz, Oyarzabal.

Y aclaró: «La esencia es la misma. Nuestro estilo de juego es parecido al de la selección absoluta, y es fácil adaptarse cuando tienes compañeros con tanto talento».

De la operación al sueño

Marc Roca se mostró muy feliz por su incorporación a la selección española y recordó el pasado afirmando: «Hace un año y medio me operé, y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida».

Su llegada al Real Betis también supuso un punto de inflexión en su carrera: «Pellegrini siempre me ha dado confianza y seguridad, y ha creado un ambiente estupendo y un equipo especial en el que puedo expresarme. Y hoy recojo los frutos de mi esfuerzo».

De momento, Roca se prepara con la selección española para los próximos partidos de la Liga de Naciones de Europa ante la República Checa e Inglaterra, pero antes de cualquier partido, sabe muy bien que ya ha conseguido la mayor victoria de su carrera: la victoria de la paciencia.