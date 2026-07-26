El FC Barcelona anunció este domingo el fichaje oficial de la defensa catalana Martina Fernández, de 21 años, procedente del Everton inglés, en una operación que supone el regreso de la jugadora a su tierra natal tras una ausencia de un año y medio.

El club catalán confirmó, en un comunicado oficial, la activación de la cláusula de recompra que había retenido cuando la jugadora se marchó a Inglaterra, por una cantidad cercana a los 150.000 euros. Fernández firmó un contrato que se extiende hasta el verano de 2029.

Está previsto que el acto oficial de la firma se celebre durante los próximos días en el despacho del presidente del club, Joan Laporta, con la presencia de Xavier Puig, director del área de fútbol femenino.

Un largo historial con el Blaugrana

Fernández es un rostro conocido en los pasillos del Camp Nou, ya que debutó oficialmente con el primer equipo en la temporada 2021/2022 cuando tenía tan solo 17 años, bajo la dirección del entrenador Jonatan Giráldez.

Durante su primera etapa disputó 22 partidos, 15 de ellos en la Liga española, y fue titular en 12 de ellos.

Sin embargo, la temporada 2024/2025 estuvo marcada por una lesión de menisco que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante varios meses, antes de recuperarse y marcharse al Everton, donde llegó inicialmente en calidad de cedida y, posteriormente, el club inglés la fichó de forma definitiva, con el Barcelona conservando el derecho a controlar su futuro.

Refuerzo para la línea defensiva

El regreso de Fernández llega en un momento decisivo, ya que el Barcelona busca reforzar su eje defensivo tras la marcha de Mapi León y con la recuperación aún en curso de Laia Aleixandri, lo que convierte a la joven defensa en un recambio fiable para la línea defensiva de Pere Romeu.

En el Everton, Fernández consolidó su condición de jugadora titular imprescindible, ya que participó en 25 partidos de la Women's Super League, y ahora regresa con una mayor experiencia, más madurez y una oportunidad real de asegurarse un puesto fijo en la alineación del entrenador.

La incorporación de Fernández representa el tercer fichaje del Barcelona en el actual mercado de fichajes estival, después de los de Rinke van Asten y Taylor McCammy, dentro del plan del club para reforzar las filas de su equipo femenino.