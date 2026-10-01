Edu Aguirre, el conocido periodista español y uno de los amigos íntimos de Cristiano Ronaldo, reveló el motivo de la salida del Don de la concentración de la selección de Portugal, señalando que se sintió traicionado.

Ronaldo había abandonado la concentración de Portugal ayer miércoles, horas después de las declaraciones de Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, en las que aseguró que no existía ningún problema con el capitán del equipo.

La crisis comenzó cuando Ronaldo se sentó en el banquillo de Portugal durante todo el pasado partido ante Noruega, que terminó con victoria de la selección portuguesa (2-1), lo que provocó el malestar del capitán del Al Nassr saudí.

Cristiano Ronaldo se negó a entrenar tras el partido ante Noruega, pero mantuvo una reunión con Jesus, y pareció que las cosas se habían calmado entre ambos, antes de que este último compareciera en la rueda de prensa previa al encuentro ante Dinamarca para afirmar que ningún jugador cambiará sus ideas, ni ninguna otra persona del fútbol, lo que llevó al Don a abandonar la concentración de Portugal.

Por su parte, Edu Aguirre reveló los entresijos de la crisis al afirmar, en una entrevista con el programa «El Chiringuito», que Jesus traicionó a Cristiano Ronaldo, señalando que el seleccionador se disculpó con el capitán y le prometió disculparse de nuevo con él en la rueda de prensa del miércoles, antes del partido ante Dinamarca, pero prefirió aparentar fortaleza e incumplió su promesa.

El amigo de Ronaldo añadió, según recogió el diario portugués «Record»: «Se celebró una reunión la noche del martes entre el presidente de la federación, el entrenador y Cristiano. Jesus se disculpó con Cristiano por haberlo ignorado, haciéndole realizar labores de calentamiento durante 30 minutos ante Noruega sin hacerle participar en el partido. Y no se limitó a disculparse en privado, sino que también le prometió disculparse públicamente y reconocer su error ante todos».

Y continuó: «Esa fue la promesa de Jesus a Cristiano. Luego fue a la rueda de prensa y soltó una serie de mentiras que nadie creyó. Por eso Cristiano estalló de ira, porque se sintió traicionado. No hay otra explicación».

Y aclaró: «Así de sencillo. Tu entrenador viene a verte en privado y te dice: "Mira, así fue la cosa, tú me entiendes, de acuerdo, no gestioné bien la situación, estamos juntos en esto, lo siento. Si hay una rueda de prensa, lo aclararé todo, me disculparé, no te preocupes, todo irá bien, todo se solucionará". Y luego vas a la rueda de prensa 12 horas después y dejas a Cristiano tal cual... y lo peor de todo es que actúas con dureza, y dices que tú eres el responsable y que Cristiano es un jugador más. Vete a casa y sigue adelante. Por eso digo: es una traición».







