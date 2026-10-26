El brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, falló en cumplir su promesa por segundo año consecutivo, después de caer hasta el puesto 17 en la clasificación del Balón de Oro de 2026, antes del inicio de la gala la noche de este lunes, en la capital británica, Londres.

Hace dos años, Vinicius era un destacado candidato a ganar el Balón de Oro, tras firmar una temporada sobresaliente con el Real Madrid y liderar al conjunto blanco hacia la conquista de la Liga de Campeones de Europa.

Muchos pronosticaban la coronación del brasileño con el prestigioso galardón, pero lo perdió frente al español Rodri, exestrella del Manchester City y actual jugador del Barcelona, lo que llevó al jugador brasileño a responder a través de su cuenta en la plataforma "X" diciendo: "Lo haré 10 veces si es necesario, no están preparados".

Desde ese momento, comenzó el declive de Vinicius en la carrera por el Balón de Oro, después de ocupar el puesto 16 en la edición de 2025, antes de retroceder un puesto más este año hasta la posición 17, en una señal de su alejamiento de la imagen que proyectaba hace dos años, cuando era una de las estrellas más destacadas del mundo.

Tras el anuncio de que ocupaba el puesto 17 en la clasificación del Balón de Oro 2026, Vinicius Junior se convirtió en objeto de burla en las redes sociales, donde muchos recuperaron sus declaraciones de hace dos años, cuando afirmó su determinación de ganar el premio 10 veces si era necesario, considerando que su descenso en la clasificación refleja su alejamiento del nivel que lo convirtió en un destacado candidato a la coronación en 2024.

Y el declive de Vinicius no se limita a los premios individuales, ya que la estrella brasileña atraviesa un periodo difícil con el Real Madrid, tras ofrecer un inicio modesto en la temporada actual, en medio de críticas a su nivel y del descenso de su influencia ofensiva, lo que ha abierto la puerta a interrogantes sobre su capacidad para recuperar su lugar titular en la alineación del conjunto blanco.

El puesto de Vinicius está más amenazado que nunca, especialmente tras el brillo del marfileño Yan Diomande durante el último periodo, y su aprovechamiento de las oportunidades que ha tenido para ofrecer actuaciones llamativas, lo que coloca al brasileño ante un verdadero desafío para recuperar su nivel.



