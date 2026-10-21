El francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, destrozó a las leyendas del fútbol francés tras marcar un nuevo gol en la Liga de Campeones de Europa.

El Real Madrid recibió al Leipzig este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

En el minuto 83 del encuentro, Mbappé marcó el tercer gol del Real Madrid, después de recibir un pase de Yan Diomande dentro del área, antes de mandarla al fondo de la red con un disparo preciso.

Este gol se convirtió en el número 25 que Mbappé marca con el Real Madrid durante el presente año 2026, según reveló la red «StatsFoot».

De acuerdo con la misma red, Mbappé se convirtió en el primer jugador francés en marcar al menos 25 goles, con un equipo de las cinco grandes ligas, durante 10 años consecutivos.

Mbappé comenzó esa destacada racha en 2017, cuando era jugador del club francés Mónaco, antes de fichar por el París Saint-Germain en el verano de ese mismo año.

La estrella francesa completó esa notable serie en sus seis años siguientes con el París Saint-Germain, antes de hacerlo por tercer año consecutivo con el Real Madrid.